जॉब इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं ये 5 सवाल! अक्सर फ्रेशर कर जाते हैं गलती, जानें कैसे सही जवाब देकर पाएं नौकरी

Top 5 Questions Definitely Asked in Job Interviews: नौकरी के इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लगभग हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, खासकर फ्रेशर्स से. सही जवाब न देने की वजह से कई बार अच्छी नौकरी का मौका हाथ से निकल जाता है. यहां हम आपको 5 ऐसे जरूरी सवाल और उनके सही जवाब देने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले 5 सवाल और उनके जवाब:

1. अपने बारे में बताएं (Tell me about yourself)

गलती: कैंडिडेट्स अपना पूरा बायोडाटा बताने लगते हैं.

सही तरीका: अपने एजुकेशन, स्किल्स और करियर गोल्स को 1-2 मिनट में प्रभावी तरीके से बताएं.

2. आपकी ताकत (Strengths) और कमजोरी (Weaknesses) क्या हैं?

गलती: कमजोरी में खुद को जरूरत से ज्यादा नेगेटिव दिखा देना.

सही तरीका: ताकत में अपनी स्किल्स को हाइलाइट करें और कमजोरी में यह बताएं कि आप उस पर काम कर रहे हैं.

3. आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं? (Why do you want to work here?)

गलती: सिर्फ सैलरी और जॉब सिक्योरिटी को कारण बताना.

सही तरीका: कंपनी की ग्रोथ, वर्क कल्चर और अपनी स्किल्स के मेल खाने की बात करें.

4. पांच साल बाद खुद को कहां देखते हैं? (Where do you see yourself in 5 years?)

गलती: "मुझे नहीं पता" या "मैं विदेश जाना चाहता हूं" जैसे जवाब देना.

सही तरीका: अपने करियर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जवाब दें कि आप कैसे कंपनी के लिए उपयोगी साबित होंगे.

5. आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? (What are your salary expectations?)

गलती: ज्यादा या बहुत कम सैलरी बताना.

सही तरीका: इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जवाब दें और बातचीत के लिए लचीलापन दिखाएं.

टिप: इंटरव्यू से पहले कंपनी और जॉब प्रोफाइल के बारे में रिसर्च करें, आत्मविश्वास के साथ जवाब दें और स्माइल बनाए रखें!