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टॉप 500 JEE/NEET छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक कैश प्राइज जीतने का मौका

PWNSAT 2026 में JEE और NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को 100% तक ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, टॉप 500 छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल तथा ₹2.5 करोड़ तक कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा. जानें परीक्षा की तारीख, मोड और पात्रता.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 20, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:00 PM IST
टॉप 500 JEE/NEET छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक कैश प्राइज जीतने का मौका

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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