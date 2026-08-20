टॉप 500 JEE/NEET छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक कैश प्राइज जीतने का मौका

फिजिक्सवाला PWNSAT 2026 JEE/NEET की तैयारी करने वाले टॉप 500 छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल, ₹2.5 करोड़ तक के कैश प्राइज का मौका . यह फिजिक्सवाला की हर साल होने वाली स्कॉलरशिप पहल है, जिसका मकसद JEE और NEET की तैयारी करने वाले छात्रों को सपोर्ट करना है. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है और कक्षा V से XII तक के छात्रों के साथ-साथ कक्षा XII पास कर चुके छात्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं. यह सुविधा PCM और PCB, दोनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए है.
इस साल के PWNSAT के जरिए योग्य छात्रों को 100% तक ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप मिल सकती है और वे ₹2.5 करोड़ तक के कैश प्राइज जीत सकते हैं. इसके अलावा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत टॉप 500 योग्य छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी.
कब और कैसे होगी PWNSAT 2026 परीक्षा?
PWNSAT 2026 ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में आयोजित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें हिस्सा ले सकें. ऑनलाइन परीक्षा देने वाले छात्र 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 के बीच परीक्षा दे सकते हैं. वहीं, ऑफलाइन परीक्षा 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को देशभर के PW विद्यापीठ, पाठशाला और ट्यूशन सेंटरों में आयोजित की जाएगी. रिजल्ट की घोषणा बाद में की जाएगी.
JEE और NEET की तैयारी में कैसे मिलेगी अतिरिक्त मदद?
फिजिक्सवाला के शिक्षक, फाउंडर और CEO, अलख पांडे ने कहा, "अच्छी शिक्षा पाने का मौका किसी छात्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए. PWNSAT के जरिए हमारा मकसद छात्रों की कुछ आर्थिक परेशानियों को कम करना और उन्हें पढ़ाई से जुड़ी सही गाइडेंस देना है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकें. हमें उम्मीद है कि यह पहल देशभर के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी और आर्थिक परेशानी उनकी राह में रुकावट नहीं बनेगी."
इस पहल के तहत PWNSAT 2026 में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए कुछ छात्रों को एक्सक्लूसिव रैंकर्स ग्रुप के जरिए JEE और NEET की तैयारी में मदद के लिए अतिरिक्त अकादमिक मेंटरशिप और गाइडेंस भी दी जाएगी.