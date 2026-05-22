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Hindi Newsशिक्षाLaw की पढ़ाई में छिपा है करोड़ों का खेल! ये 7 ब्रांच बना सकती हैं आपको सुपर रिच

Law की पढ़ाई में छिपा है करोड़ों का खेल! ये 7 ब्रांच बना सकती हैं आपको सुपर रिच

आज के दौर में लॉ सिर्फ कोर्ट-कचहरी तक सीमित नहीं रह गया है. कॉरपोरेट लॉ, साइबर लॉ, टैक्स लॉ और इंटरनेशनल बिजनेस लॉ जैसी ब्रांचेस छात्रों को करोड़ों का पैकेज दिला रही हैं. जानिए Law की 7 सबसे ज्यादा कमाई वाली ब्रांच और किस फील्ड में मिलता है सबसे ज्यादा पैसा.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 22, 2026, 07:36 AM IST
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Law की पढ़ाई में छिपा है करोड़ों का खेल! ये 7 ब्रांच बना सकती हैं आपको सुपर रिच

कभी सिर्फ कोर्ट में बहस करने तक सीमित मानी जाने वाली वकालत आज करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है. अब लॉ की दुनिया में सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों के सौदे, साइबर फ्रॉड, इंटरनेशनल बिजनेस और करोड़ों के टैक्स विवाद भी शामिल हो चुके हैं. यही वजह है कि आज के समय में लॉ की कुछ खास ब्रांच छात्रों को लाखों-करोड़ों का पैकेज दिला रही हैं. कई बड़े वकील और लीगल एक्सपर्ट्स मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करके सालाना करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. अगर आप भी लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, तो सही स्पेशलाइजेशन चुनना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं Law की ऐसी 7 ब्रांच के बारे में, जो छात्रों को शानदार करियर और मोटी कमाई दिला सकती हैं.

आखिर सबसे ज्यादा कमाई किस ब्रांच में है?

लॉ की सबसे ज्यादा कमाई वाली ब्रांच में कॉरपोरेट लॉ का नाम सबसे ऊपर आता है. इस फील्ड में बड़ी कंपनियों के विलय, दिवालियापन, कॉन्ट्रैक्ट और बड़े बिजनेस डील्स से जुड़े कानूनी मामलों को संभाला जाता है. बड़ी लॉ फर्म्स और मल्टीनेशनल कंपनियां अनुभवी कॉरपोरेट वकीलों को करोड़ों का पैकेज देती हैं. शुरुआती सैलरी भी 10 से 15 लाख रुपये सालाना तक पहुंच जाती है. अनुभव बढ़ने के साथ कमाई 60 लाख से 2 करोड़ रुपये सालाना तक हो सकती है. यही वजह है कि आज कई छात्र कॉरपोरेट लॉ को सबसे बेहतर करियर विकल्प मान रहे हैं.

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IP Law में क्यों बढ़ रही है डिमांड?

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP Law भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स से जुड़े मामलों को संभाला जाता है. टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के बढ़ने के साथ इस फील्ड की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है. बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड और टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए IP एक्सपर्ट्स को मोटी फीस देती हैं. इस फील्ड में फ्रेशर्स की शुरुआती सैलरी 10 से 15 लाख रुपये तक हो सकती है. अनुभव और स्पेशलाइजेशन के साथ यह कमाई कई गुना बढ़ जाती है. यही कारण है कि आज IP Law को भविष्य की सबसे मजबूत लीगल ब्रांच माना जा रहा है.

टैक्स और साइबर लॉ में कितना पैसा है?

टैक्स लॉ और साइबर लॉ भी कमाई के मामले में काफी आगे हैं. टैक्स लॉ में बड़े कॉरपोरेट्स और अमीर लोगों के टैक्स विवादों और इंटरनेशनल टैक्सेशन मामलों को सुलझाया जाता है. अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट्स करोड़ों रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं साइबर लॉ और डेटा प्राइवेसी में डिजिटल फ्रॉड, हैकिंग, डेटा चोरी और IT एक्ट से जुड़े मामलों की जानकारी दी जाती है. इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के बढ़ने से इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. साइबर लॉ में शुरुआती पैकेज 6 लाख से 20 लाख रुपये तक हो सकता है. आने वाले समय में इस सेक्टर में और ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है.

बैंकिंग और इंटरनेशनल लॉ क्यों है खास?

बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉ और इंटरनेशनल बिजनेस लॉ भी छात्रों के लिए शानदार करियर विकल्प बन चुके हैं. बैंकिंग लॉ में बड़े लोन, निवेश और वित्तीय संस्थाओं से जुड़े कानूनी मामलों को संभाला जाता है. इस फील्ड में लीगल कंसल्टेंट और एसोसिएट्स 20 से 40 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. वहीं इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में सीमा पार व्यापार, विदेशी कंपनियों के समझौते और ग्लोबल विवादों की जानकारी दी जाती है. मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले वकीलों को यहां बेहद आकर्षक पैकेज मिलता है. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल बिजनेस बढ़ने के साथ इस फील्ड की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी.

सरकारी नौकरी में भी मिलती है मोटी सैलरी?

अगर कोई छात्र सरकारी क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो Judicial Services और PSU Legal Officer जैसी नौकरियां बेहतरीन विकल्प मानी जाती हैं. लॉ की पढ़ाई के बाद छात्र जज, मजिस्ट्रेट या ONGC, GAIL और RBI जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में लीगल ऑफिसर बन सकते हैं. इन पदों पर अच्छी सैलरी के साथ नौकरी की सुरक्षा और सम्मान भी मिलता है. यहां सालाना पैकेज 12 से 30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि आज लॉ सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह करोड़ों की कमाई और शानदार करियर का बड़ा रास्ता बन चुका है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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