Top AI Courses: 12वीं के बाद चमकाना है किस्मत का सितारा? ये 3 एआई कोर्स हैं बेस्ट, होगी तगड़ी कमाई

AI Course After 12th Class: 12वीं के बाद कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे भविष्य में मोटी कमाई हो सके तो आप 3 ऐसे एआई कोर्स जान सकते हैं जो यकीनन एक अच्छे सैलरी पैकेज वाले हो सकते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:34 AM IST
AI Course After 12th Class: नौकरी खोने का डर, करियर को लेकर चिंता, सैलरी पैकेज बढ़ेगा या नहीं, भविष्य में क्या करें कि मोटी कमाई हो सके... न जाने ऐसे कितने सवाल है जो लोगों के मन में एआई के आने के बाद हैं. दुनिया भर में एआई का कब्जा करना एक बड़ी मिसाल की तरह है लेकिन अगर इससे अपनाने की बजाए हम डर जाएं तो ये हम खुद के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़े बदलाव की तरह एआई है. शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने जगह बन ली है. अगर आप कोई ऐसा कोर्स तलाश रहे हैं जो अच्छी-खासी कमाई करा सके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) कोर्स कर सकते हैं. आइए ऐसे 3 एआई कोर्स के बारे में जानते हैं जिसे 12वीं के बाद करने का सोच सकते हैं और अच्छी सैलरी हासिल कर सकते हैं.

BTECH इन AI एंड डेटा साइंस

12वीं के वो छात्र जिनके पास साइंस स्ट्रीम हो वो एआई का बी.टेक इन एआई एंड डेटा साइंस कोर्स कर सकते हैं. इसके जरिए कई सारे अवसर मिल सकते हैं. एआई का ये कोर्स अंडरग्रेजुएट से जुड़ा हुआ है जिसमें छात्रों को क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेंज और मशीन लर्निंग आदि के बारे में सीख सकते हैं. इस कोर्स को करने के लिए आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज में सालाना फीस 75 हजार रुपये से 1.50 लाख रुपये तक हो सकती है. जबकि, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 1.5 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक सालाना फीस है.

BSC एआई एंड डेटा साइंस

बीएससी एआई एंड डेटा साइंस को 12वीं में गणित और कंप्यूटर साइंस के साथ वाले स्ट्रीम के छात्र कर सकते हैं. ये 3 साल की अवधि में होने वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. इसे करने वाले हेल्थ, ई-कॉमर्स, फाइनेंस जैसे क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं. AI इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट जैसे पद पर तगड़ी सैलरी हासिल कर सकते हैं. सालना 30000 रुपये से 3 लाख रुपये तक की फीस के साथ इस कोर्स को कर सकते हैं.

एआई में डिप्लोमा

अगर आप लंबी अवधि वाला कोर्स नहीं करना चाहते तो 12वीं के बाद एक कम अवधि वाला कोर्स कर सकते हैं. इस एआई कोर्स से पायथन प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके जरिए एआई टूल्स के बारे में सीख सकते हैं. इस कोर्स की कुल फीस 50000 रुपये से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. इस डिप्लोमा कोर्स को 6 महीने से 2 साल तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं.

