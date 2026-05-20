भारत से आधी फीस में बन सकते हैं डॉक्टर! ये 5 देश भारतीय छात्रों के लिए बने सबसे बड़े MBBS हब

भारत में हर साल लाखों युवा डॉक्टर बनने की हसरत पाले नीट (NEET) की परीक्षा में बैठते हैं. सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों रुपये की भारी-भरकम फीस के कारण कई होनहार स्टूडेंट्स का यह सपना अधूरा रह जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई बेहतरीन देश मौजूद हैं जहां भारतीय छात्र भारत के मुकाबले आधी से भी कम कीमत में ग्लोबल लेवल की मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकते हैं? आज विदेशों से डॉक्टर बनना न सिर्फ किफायती हो चुका है, बल्कि वहां की डिग्रियां भी पूरी दुनिया में मान्य हैं. अगर आप भी बेहद कम खर्च में अपने डॉक्टर बनने के सपने को सच करना चाहते हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है. आइए जानते हैं दुनिया के उन पांच सबसे सस्ते और बेस्ट देशों के बारे में, जहां भारतीय छात्र सबसे ज्यादा एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं.

बेलारूस

यूरोप का खूबसूरत देश बेलारूस मेडिकल की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे किफायती देशों में गिना जाता है. अगर आप कम बजट में ग्लोबल स्टैंडर्ड की पढ़ाई चाहते हैं, तो यह देश सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है. बेलारूस में मेडिकल की पूरी पढ़ाई का कुल खर्च महज 26 से 28 लाख रुपये के बीच आता है. इसके अलावा, यहां रहने और खाने-पीने का मासिक खर्च भी काफी पॉकेट-फ्रेंडली है, जो मात्र 15 से 20 हजार रुपये महीना बैठता है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बेलारूस की मेडिकल डिग्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) दोनों से पूर्ण मान्यता प्राप्त है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं रहता.

कजाकिस्तान

मध्य एशिया का प्रमुख देश कजाकिस्तान भी भारतीय छात्रों के बीच डॉक्टर बनने के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है. कजाकिस्तान में एमबीबीएस (MBBS) का पूरा कोर्स 5 साल की अवधि का होता है. यहां के टॉप मेडिकल कॉलेजों में सीधे दाखिला पाने के लिए छात्रों को अपनी 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे कोर विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है. कजाकिस्तान से अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने के बाद भारतीय छात्रों को भारत लौटकर एफएमजीई (FMGE) परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद वे देश में कहीं भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहां पढ़ाई का कुल खर्च लगभग 25 से 26 लाख रुपये आता है.

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रूस और चीन में एमबीबीएस का पैटर्न क्या है और कितनी लगती है फीस?

विदेशी मेडिकल शिक्षा के मामले में रूस हमेशा से ही भारतीय छात्र-छात्राओं की पहली और सबसे भरोसेमंद पसंद रहा है. रूस में एमबीबीएस का कोर्स 6 साल का होता है और वहां की अधिकांश प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही करवाती हैं, जिससे भाषा की कोई दिक्कत नहीं होती. रूस में पढ़ाई का कुल खर्च 29 से 30 लाख रुपये आता है. दूसरी तरफ, चीन में भी एमबीबीएस कोर्स 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल थ्योरी पढ़ाई और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है. चीन में भी दाखिले के लिए 12वीं में 50% मार्क्स जरूरी हैं. यहां का कुल खर्च भी 29 से 30 लाख रुपये आता है और कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के कारण यह और भी सस्ता हो जाता है.

फिलिपींस

एशियाई देश फिलिपींस अपनी बेमिसाल और अनोखी मेडिकल शिक्षा प्रणाली के लिए दुनिया भर में मशहूर है. फिलिपींस में मेडिकल एजुकेशन का पूरा फोकस किताबी ज्ञान के बजाय क्लीनिकल सब्जेक्ट्स और व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर सबसे ज्यादा होता है. यहां छात्रों को सीधे सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में मरीजों का इलाज करने और सीखने का बेहतरीन मॉडल मिलता है. इस देश में एमबीबीएस की पढ़ाई का कुल खर्च बेहद कम यानी मात्र 20 से 22 लाख रुपये तक आता है. मध्यमवर्गीय परिवारों की मदद के लिए यहां आसानी से एजुकेशन लोन (लोन की सुविधा) भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे पढ़ाई का आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है.