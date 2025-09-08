डेंटल सर्जरी की पढ़ाई के लिए ये राज्य है बेस्ट, NIRF Ranking में प्रदेश के तीन कॉलेजों के नाम शामिल

India Best BDS College: हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी की है. इस रैंकिंग में देश टॉप डेंटल कॉलेज के नामों की लिस्ट भी जारी की गई है. एनआईआरएफ रैंकिंग में एम्स दिल्ली देश का नंबर-1 डेंटल कॉलेज बना. ऐसे में अगर आप 12वीं के बाद बीडीएस की पढ़ाई के लिए डेंटल कॉलेज की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के टॉप 10 डेंटल कॉलेज के नाम पढ़ें.

वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में कर्नाटक राज्य के सबसे अधिक कुल तीन कॉलेज के नाम शामिल हैं. यानी कि बेस्ट डेंटल कॉलेज के लिए कर्नाटक से पढ़ाई आप कर सकते हैं. वहीं, देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने जगह बनाई है. केजीएमयू ने 68.89 स्कोर के साथ 7वीं रैंक हासिल की है.

देश के टॉप 10 डेंटल कॉलेज

एम्स दिल्ली, दिल्ली सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, दिल्ली डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ, पुणे मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल (कर्नाटक) एबी शेट्‌टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मंगलुरु (कर्नाटक) किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ एसआरएम डेंटल कॉलेज, चेन्नई शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर जेएसएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैसूर (कर्नाटक)

कितने मिले स्कोर?

एम्स दिल्ली, दिल्ली को 89.12, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को 85.31, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज को 72.55, डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ को 72.36, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज को 70.58, एबी शेट्‌टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मंगलुरु को 69, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को 68.89, एसआरएम डेंटल कॉलेज, चेन्नई को 68.19, शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर को 63.12 और जेएसएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैसूर को 62.59 स्कोर मिले हैं.

