डेंटल सर्जरी की पढ़ाई के लिए ये राज्य है बेस्ट, NIRF Ranking में प्रदेश के तीन कॉलेजों के नाम शामिल
Advertisement
trendingNow12913865
Hindi Newsशिक्षा

डेंटल सर्जरी की पढ़ाई के लिए ये राज्य है बेस्ट, NIRF Ranking में प्रदेश के तीन कॉलेजों के नाम शामिल

Top Dental College in India: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी की है. जिसमें देश टॉप डेंटल कॉलेज के नामों की लिस्ट भी जारी की गई है. चलिए आपको बताते हैं टॉप 10 कॉलेज के नाम. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डेंटल सर्जरी की पढ़ाई के लिए ये राज्य है बेस्ट, NIRF Ranking में प्रदेश के तीन कॉलेजों के नाम शामिल

India Best BDS College: हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी की है. इस रैंकिंग में देश टॉप डेंटल कॉलेज के नामों की लिस्ट भी जारी की गई है. एनआईआरएफ रैंकिंग में एम्स दिल्ली देश का नंबर-1 डेंटल कॉलेज बना. ऐसे में अगर आप 12वीं के बाद बीडीएस की पढ़ाई के लिए डेंटल कॉलेज की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के टॉप 10 डेंटल कॉलेज के नाम पढ़ें.

12वीं के बाद फार्मेसी में बनना है करियर? ये हैं देश के टॉप 10 बेस्ट Pharmacy college, मिल गया एडमिशन तो नौकरी पक्की!

वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में कर्नाटक राज्य के सबसे अधिक कुल तीन कॉलेज के नाम शामिल हैं. यानी कि बेस्ट डेंटल कॉलेज के लिए कर्नाटक से पढ़ाई आप कर सकते हैं.  वहीं, देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने जगह बनाई है. केजीएमयू ने 68.89 स्कोर के साथ 7वीं रैंक हासिल की है.

Add Zee News as a Preferred Source

देश के टॉप 10 डेंटल कॉलेज

  1. एम्स दिल्ली, दिल्ली

  2. सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई

  3. मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, दिल्ली

  4. डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ, पुणे

  5. मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल (कर्नाटक)

  6. एबी शेट्‌टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मंगलुरु (कर्नाटक)

  7. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ

  8. एसआरएम डेंटल कॉलेज, चेन्नई

  9. शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर

  10. जेएसएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैसूर (कर्नाटक)

कितने मिले स्कोर?
एम्स दिल्ली, दिल्ली को 89.12, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को 85.31, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज को 72.55, डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ को 72.36, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज को 70.58, एबी शेट्‌टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मंगलुरु को 69, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को 68.89, एसआरएम डेंटल कॉलेज, चेन्नई को 68.19, शिक्षा ओ अनुसंधान, भुवनेश्वर को 63.12 और जेएसएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैसूर को 62.59 स्कोर मिले हैं. 

Engineering में फिर चमका IIT मद्रास, दूसरे पायदान पर दिल्ली; देखें देश के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Top Dental College

Trending news

भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
;