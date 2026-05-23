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Hindi Newsशिक्षान पश्चिम बंगाल, न ओडिशा! आखिर कौन सा राज्य देता है भारत को सबसे ज्यादा मछली? अमेरिका-जापान तक जाती है सप्लाई

न पश्चिम बंगाल, न ओडिशा! आखिर कौन सा राज्य देता है भारत को सबसे ज्यादा मछली? अमेरिका-जापान तक जाती है सप्लाई

भारत में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और अब आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा “फिश हब” बन चुका है. लंबा समुद्री तट, झींगा पालन और हाईटेक एक्वाकल्चर तकनीक ने इसे नंबर-1 बनाया है. यहां का सी-फूड अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप समेत 130 देशों तक एक्सपोर्ट हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 23, 2026, 06:53 PM IST
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न पश्चिम बंगाल, न ओडिशा! आखिर कौन सा राज्य देता है भारत को सबसे ज्यादा मछली? अमेरिका-जापान तक जाती है सप्लाई

भारत में मछली खाने का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में पश्चिम बंगाल या ओडिशा का नाम आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला राज्य कोई और है? केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का है. यही राज्य अब देश का सबसे बड़ा “फिश हब” बन चुका है. यहां से तैयार होने वाली मछलियां और झींगे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप तक भेजे जा रहे हैं. यही वजह है कि अब आंध्र प्रदेश की चर्चा दुनियाभर में हो रही है.

कौन बना देश का नंबर-1 राज्य?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है. लंबे समय से मछली खाने और उत्पादन के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल इस सूची में दूसरे नंबर पर है. इसके बाद उत्तर प्रदेश तीसरे, बिहार चौथे और ओडिशा पांचवें स्थान पर है. रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में देश का कुल मछली उत्पादन 141.60 लाख टन था, जो 2024-25 तक बढ़कर 197.75 लाख टन पहुंच गया. यानी कुछ ही वर्षों में करीब 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में मछली पालन अब तेजी से बढ़ता कारोबार बन चुका है.

आंध्र प्रदेश क्यों निकला सबसे आगे?

आंध्र प्रदेश के नंबर-1 बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका करीब 970 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है. बंगाल की खाड़ी से लगे इस इलाके में बड़े पैमाने पर समुद्री मछलियों और झींगों का उत्पादन होता है. इसके अलावा राज्य में कृष्णा और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां भी हैं, जिनके डेल्टा क्षेत्र और जलाशय मत्स्य पालन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. यहां की गर्म और आर्द्र जलवायु भी मछलियों और झींगा पालन के लिए अनुकूल है. यही वजह है कि राज्य में सालभर उत्पादन जारी रहता है और किसानों को लगातार फायदा मिलता रहता है.

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झींगा पालन ने कैसे बदली तस्वीर?

आंध्र प्रदेश सिर्फ मछली ही नहीं, बल्कि झींगा उत्पादन में भी देश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां वैज्ञानिक तरीकों से बड़े पैमाने पर झींगा पालन किया जाता है. राज्य के किसान अब पारंपरिक खेती की जगह हाईटेक एक्वाकल्चर तकनीक अपना रहे हैं. पानी की गुणवत्ता जांच, फीड मैनेजमेंट और आधुनिक तालाबों के जरिए उत्पादन को बढ़ाया गया है. इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं का भी बड़ा फायदा मिला है. सब्सिडी, प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज और एक्सपोर्ट फैसिलिटी ने इस कारोबार को और मजबूत किया है. इसी वजह से आंध्र प्रदेश का सी-फूड अब दुनिया के कई बड़े बाजारों तक पहुंच रहा है.

किन देशों में जाती है भारतीय मछली?

भारत अब दुनिया के 130 से ज्यादा देशों को मछली और सी-फूड एक्सपोर्ट कर रहा है. इसमें अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं. सबसे ज्यादा भारतीय सी-फूड अमेरिका खरीदता है. एक्सपोर्ट के मामले में भी आंध्र प्रदेश की बड़ी भूमिका है. विशाखापट्टनम और काकीनाडा जैसे बड़े बंदरगाहों से भारी मात्रा में समुद्री उत्पाद विदेश भेजे जाते हैं. इससे राज्य के मत्स्यपालन किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है और रोजगार भी बढ़ रहा है. यही कारण है कि आंध्र प्रदेश अब भारत की “फिश कैपिटल” बनकर उभर रहा है.

क्या बदल रहा है भारत का फिश कारोबार?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY शुरू होने के बाद देश में मछली उत्पादन में तेजी आई है. सरकार की मदद से किसानों ने नई तकनीक अपनाई और उत्पादन बढ़ाया. बिहार के दरभंगा जैसे इलाकों में भी मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया के सबसे बड़े सी-फूड निर्यातकों में शामिल हो सकता है. बढ़ती विदेशी मांग और नई तकनीकों ने इस सेक्टर को मजबूत बना दिया है. अब मछली पालन सिर्फ पारंपरिक व्यवसाय नहीं रहा, बल्कि करोड़ों रुपये का आधुनिक उद्योग बन चुका है. 

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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