IIT, IIM और JNU का भौकाल यहां खत्म! दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के 100वें नंबर पर भी नहीं है नाम, जानें भारत का कौन सा कॉलेज लिस्ट में शामिल

Top Universities in the World: भारत में जब बात की जाती है टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तो अक्सर लोगों की जुबां पर आईआईटी, आईआईएम और जेएनयू जैसे कॉलेज का नाम चर्चाओं में रहता है. अपने आप में ये सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स ने एक अलग पहचान बना रखी है. नैशनल रैंकिंग में ये इंस्टिट्यूट्स एक दूसरे को टक्कर देते दिखते हैं लेकिन जब बात दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन तीनों का नाम 100वें रैंक तक नजर नहीं आता है. इनकी बजाए भारत के किसी और कॉलेज ने बाजी मारी है.
टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) की ओर से दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई है. इस पूरी सूची में दूर-दूर तक IIT, IIM और JNU का नाम शामिल नहीं है. दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भारत के एक कॉलेज ने 100वें स्थान पर जगह बना रखी है. 2026 के आंकड़ों में भारत की भारतीय विज्ञान संस्थान का नाम टॉप 100 में है.
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) Bengaluru को टॉप 100 में जगह मिली है. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) के अनुसार भारत की एकमात्र संस्थान है जिसने कंप्यूटर साइंस जैसे जरूरी विषय में अपनी जगह टॉप 100 में बनाई है. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के अलावा भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 की रैंक में नहीं है.
दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में 100वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस विषय में IISc बेंगलुरु के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी शामिल है जिसकी रैंकिंग 251-300 के बीच है. जबकि, जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंकिंग 301 से 400 के बीच है.
एक रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च संबंधित मामलों में चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग जैसे एशियाई देशों में भारत पीछे है. हालांकि, रिसर्च आउटपुट समेत इंटरनेशनल सहयोग के क्षेत्र में भारत ने विकास किया है मगर लगातार टॉप 20 या टॉप 50 की रैंकिंग में देश ने जगह नहीं बनाई है.
टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा रैंकिंग के लिए 11 सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी की जांच की जाती है जिनमें रिसर्च, पढ़ाई में गुणवत्ता, इंटरनेशनल लेवल पर काम, नॉलेज शेयर जैसे 18 मानक शामिल हैं. इन सबके अनुसार रैंकिंग दी जाती है. दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले नंबर पर है. टॉप 100 में भारत का IISc बेंगलुरु कॉलेज है. वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में 7 यूनिवर्सिटी चीन की हैं जो पिछले साल की तुलना में चीन का अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है.
