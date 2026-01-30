Advertisement
trendingNow13091287
Hindi Newsशिक्षाIIT, IIM और JNU का भौकाल यहां खत्म! दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के 100वें नंबर पर भी नहीं है नाम, जानें भारत का कौन सा कॉलेज लिस्ट में शामिल

IIT, IIM और JNU का भौकाल यहां खत्म! दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के 100वें नंबर पर भी नहीं है नाम, जानें भारत का कौन सा कॉलेज लिस्ट में शामिल

Top Universities in the World: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी लिस्ट में पहले नंबर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पर एमआईटी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और तीसरे नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है. जबकि, IIT, IIM और JNU जैसे कॉलेज दूर-दूर तक नहीं है. इनकी जगह भारत के एक कॉलेज ने टॉप में जगह बना रखी है.

|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

top universities in the world
top universities in the world

Top Universities in the World: भारत में जब बात की जाती है टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तो अक्सर लोगों की जुबां पर आईआईटी, आईआईएम और जेएनयू जैसे कॉलेज का नाम चर्चाओं में रहता है. अपने आप में ये सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स ने एक अलग पहचान बना रखी है. नैशनल रैंकिंग में ये इंस्टिट्यूट्स एक दूसरे को टक्कर देते दिखते हैं लेकिन जब बात दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन तीनों का नाम 100वें रैंक तक नजर नहीं आता है. इनकी बजाए भारत के किसी और कॉलेज ने बाजी मारी है.

IIT, IIM और JNU का भौकाल यहां खत्म!

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) की ओर से दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई है. इस पूरी सूची में दूर-दूर तक IIT, IIM और JNU का नाम शामिल नहीं है. दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में भारत के एक कॉलेज ने 100वें स्थान पर जगह बना रखी है. 2026 के आंकड़ों में भारत की भारतीय विज्ञान संस्थान का नाम टॉप 100 में है.

भारत का कौन सा कॉलेज 100वें नंबर पर?

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) Bengaluru को टॉप 100 में जगह मिली है. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) के अनुसार भारत की एकमात्र संस्थान है जिसने कंप्यूटर साइंस जैसे जरूरी विषय में अपनी जगह टॉप 100 में बनाई है. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के अलावा भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 की रैंक में नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

टॉप 400 रैंक के बीच भारत की ये 2 यूनिवर्सिटी शामिल

दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में 100वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस विषय में IISc बेंगलुरु के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी शामिल है जिसकी रैंकिंग 251-300 के बीच है. जबकि, जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंकिंग 301 से 400 के बीच है.

एशियाई देशों में अभी भारत पीछे

एक रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च संबंधित मामलों में चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग जैसे एशियाई देशों में भारत पीछे है. हालांकि, रिसर्च आउटपुट समेत इंटरनेशनल सहयोग के क्षेत्र में भारत ने विकास किया है मगर लगातार टॉप 20 या टॉप 50 की रैंकिंग में देश ने जगह नहीं बनाई है.

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा रैंकिंग के लिए 11 सब्जेक्ट्स में यूनिवर्सिटी की जांच की जाती है जिनमें रिसर्च, पढ़ाई में गुणवत्ता, इंटरनेशनल लेवल पर काम, नॉलेज शेयर जैसे 18 मानक शामिल हैं. इन सबके अनुसार रैंकिंग दी जाती है. दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले नंबर पर है. टॉप 100 में भारत का IISc बेंगलुरु कॉलेज है. वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में 7 यूनिवर्सिटी चीन की हैं जो पिछले साल की तुलना में चीन का अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है.

ये भी पढ़ें- UGC Act 2026: इस साल ही नहीं, 2009 से 2025 तक के बीच कई बार यूजीसी का विरोध; सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे केस

TAGS

top universities in the world

Trending news

इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले