Advertisement
trendingNow13017827
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: टॉपर पिता की होनहार बेटी ने UPSC में मारी बाजी, रेलवे ट्रेनिंग के बीच हासिल की 22वीं रैंक, बनी IAS

UPSC Success Story: आईएएस रिया सैनी यूपीएससी सीएसई क्रैक करने वाली उन सफल उम्मीदवारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने पिता को प्रेरणा मान 2 बार सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: टॉपर पिता की होनहार बेटी ने UPSC में मारी बाजी, रेलवे ट्रेनिंग के बीच हासिल की 22वीं रैंक, बनी IAS

IAS Riya Saini Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन देश की सबसे कठिन परीक्षा होने के कारण लाखों उम्मीदवार में से सिर्फ चंद कैंडिडेट की अपने ही इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 2 बार यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल की और अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया. 

IAS रिया सैनी
हम बात कर रहे हैं आईएएस रिया सैनी (IAS Riya Saini) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के टांडा गांव की रहने वाली हैं. रिया ने साल 2024 में यूपीएससी के तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 22वीं हासिल कर अपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ऑफिसर बनने का सपना साकार किया. इससे पहले रिया ने एक और बार यूपीएससी में सफलता हासिल की थी. उन्होंने अपने पहले प्रयास में भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) में जगह बनाई थी. लेकिन उनका सपना IAS ऑफिसर बनना था, इसलिए उन्होंने रेलवे की ट्रेनिंग के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और सपना साकार किया.

पिता रहे प्रेरणा 
रिया एक शिक्षित परिवार से आती हैं. उनके पिता मुकेश कुमार दिल्ली में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) में मुख्य इंजीनियरिंग के पद पर तैनात हैं और मां प्रीति सैनी गृहिणी हैं. रिया के छोटे भाई अनमोल एक राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं. रिया के लिए उनके पिता हमेशा से प्रेरणा के स्त्रोत रहे, जिन्होंने साल 1983 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले स्तर पर टॉप किया था. वहीं, पिता की तरह बेटी ने भी यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल कर जिले का नाम एक बार फिर रोशन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: गांव वालों ने रोका, पिता-दादा का मिला साथ, ऐसे प्रिया रानी ने UPSC में हासिल की 69वीं रैंक, बनी IAS

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश से पूरी की है. वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में होशियार होने का साथ काफी मेहनती और लगनशील थी. उन्होंने स्कूलिंक के बाद इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही रिया ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी. वो हर दिन 7-8 घंटे की पढ़ाई किया करती थी. रिया की निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और सही रणनीति का परिणाम रहा कि उन्होंने 2 बार यूपीएससी में सफलता हासिल की और अपने सहित परिवार का नाम रोशन किया. 

ये भी पढ़ें: Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IAS Riya SainiUPSC Success Story

Trending news

कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
Mumbai News
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
namo bharat train
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
Shanghai airport
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा