Success Story: टॉपर पिता की होनहार बेटी ने UPSC में मारी बाजी, रेलवे ट्रेनिंग के बीच हासिल की 22वीं रैंक, बनी IAS

IAS Riya Saini Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन देश की सबसे कठिन परीक्षा होने के कारण लाखों उम्मीदवार में से सिर्फ चंद कैंडिडेट की अपने ही इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 2 बार यूपीएससी सीएसई में सफलता हासिल की और अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया.

IAS रिया सैनी

हम बात कर रहे हैं आईएएस रिया सैनी (IAS Riya Saini) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के टांडा गांव की रहने वाली हैं. रिया ने साल 2024 में यूपीएससी के तीसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 22वीं हासिल कर अपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ऑफिसर बनने का सपना साकार किया. इससे पहले रिया ने एक और बार यूपीएससी में सफलता हासिल की थी. उन्होंने अपने पहले प्रयास में भारतीय रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) में जगह बनाई थी. लेकिन उनका सपना IAS ऑफिसर बनना था, इसलिए उन्होंने रेलवे की ट्रेनिंग के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और सपना साकार किया.

पिता रहे प्रेरणा

रिया एक शिक्षित परिवार से आती हैं. उनके पिता मुकेश कुमार दिल्ली में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) में मुख्य इंजीनियरिंग के पद पर तैनात हैं और मां प्रीति सैनी गृहिणी हैं. रिया के छोटे भाई अनमोल एक राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं. रिया के लिए उनके पिता हमेशा से प्रेरणा के स्त्रोत रहे, जिन्होंने साल 1983 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले स्तर पर टॉप किया था. वहीं, पिता की तरह बेटी ने भी यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल कर जिले का नाम एक बार फिर रोशन किया.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश से पूरी की है. वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में होशियार होने का साथ काफी मेहनती और लगनशील थी. उन्होंने स्कूलिंक के बाद इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही रिया ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी. वो हर दिन 7-8 घंटे की पढ़ाई किया करती थी. रिया की निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और सही रणनीति का परिणाम रहा कि उन्होंने 2 बार यूपीएससी में सफलता हासिल की और अपने सहित परिवार का नाम रोशन किया.

