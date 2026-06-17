सफेद कोट पहनकर लोगों की जिंदगी बचाने का सपना… आंखों में उम्मीद, हाथों में किताबें और दिल में डॉक्टर बनने की चाह. लेकिन कभी-कभी सपनों की राह इतनी कठिन हो जाती है कि मंजिल से पहले ही लोग थककर टूट जाते हैं.
तमिलनाडु की 19 साल की अनु कीर्तन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. वह एक बार फिर NEET की तैयारी कर रही थी. परिवार को उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाएगी. लेकिन परीक्षा, अंक और भविष्य की चिंता ने उसके मन पर ऐसा बोझ डाल दिया, जिसे वह सहन नहीं कर सकी. जहां एक तरफ लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव कई युवाओं की मानसिक शांति छीन रहा है. अनु की कहानी सिर्फ एक छात्रा की नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की कहानी है जो सफलता की दौड़ में खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं.
दरअसल, यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि किसी भी परीक्षा से बड़ी जिंदगी होती है. अंक, रैंक और रिजल्ट महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन किसी बच्चे की मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसका जीवन उससे कहीं ज्यादा कीमती है. वहीं परिवार और दोस्तों के अनुसार वह पढ़ाई में मेहनती थीं और इस बार अच्छे अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की उम्मीद कर रही थीं. लेकिन परीक्षा से जुड़ा तनाव और भविष्य की चिंता कथित तौर पर इतनी बढ़ गई कि उनका सपना अधूरा रह गया. यह घटना पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनु कीर्तन्या ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया था. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. यह घटना उस समय हुई जब NEET-UG 2026 का री-एग्जाम कुछ ही दिनों बाद आयोजित होना था. छात्रा की मौत की खबर सामने आते ही इलाके में शोक का माहौल फैल गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे.
स्थानीय नेताओं और परिवार के करीबी लोगों के अनुसार अनु परीक्षा को लेकर काफी तनाव में थीं. बताया गया कि उन्होंने 2025 में भी NEET परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें मनचाही मेडिकल सीट नहीं मिल सकी थी. उस समय उनके अंक केवल डेंटल कोर्स में प्रवेश के लिए पर्याप्त थे. इसके बाद उन्होंने एक साल और तैयारी की और दोबारा परीक्षा दी. हालांकि बाद में परीक्षा रद्द होने और फिर री-टेस्ट की घोषणा ने उनकी चिंता और बढ़ा दी. बताया जा रहा है कि उन्हें डर था कि दोबारा परीक्षा में शायद अपेक्षित अंक न मिल सकें.
रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्रा ने अपने एक रिश्तेदार को संदेश भेजकर अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताया था. कथित तौर पर उन्होंने लिखा था कि वह अपेक्षित अंक हासिल नहीं कर पाने की चिंता से जूझ रही हैं. स्थानीय CPI(M) नेता पद्मनाभन ने भी दावा किया कि अनु री-टेस्ट को लेकर तनाव में थीं. हालांकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल परिवार गहरे सदमे में है और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है.
NEET पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है. इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि प्रश्नपत्र कैसे लीक हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे. दूसरी ओर, कोयंबटूर में छात्रा की मौत के मामले की भी अलग से जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी जुटा रही है.