/AIIMS MBBS Admission 2026: देश में अब 21 AIIMS, रेवाड़ी में 50 MBBS सीटों से शुरू होगा नया सत्र, देखें पूरी सीट और फीस

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स से जुड़ी जानकारी जारी की है. इसमें हरियाणा स्थित AIIMS रेवाड़ी को भी शामिल किया गया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार AIIMS रेवाड़ी 50 MBBS सीटों के साथ 2026-27 का एकेडमिक सेशन शुरू करेगा. इसके साथ देश में AIIMS संस्थानों की संख्या 21 और इन संस्थानों में कुल MBBS सीटों की संख्या 2,307 हो जाती है. MCC की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक AIIMS के लिए MBBS की 100 फीसदी सीटों पर काउंसलिंग MCC के जरिए कराई जाती है.
AIIMS संस्थानों की MBBS सीटों पर प्रवेश सामान्य राज्य कोटा प्रक्रिया के तहत नहीं होता है. MCC देशभर के AIIMS की 100 फीसदी MBBS सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करता है. ऐसे में NEET UG में सफल उम्मीदवारों को AIIMS में प्रवेश के लिए MCC की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है. MCC अपनी जिम्मेदारियों में AIIMS की UG MBBS सीटों की काउंसलिंग को स्पष्ट रूप से शामिल करता है.
AIIMS की MBBS सीटों के मामले में 85 फीसदी स्टेट कोटा वाली व्यवस्था लागू नहीं होती. MCC के अनुसार AIIMS की 100 फीसदी MBBS सीटें उसकी UG काउंसलिंग के दायरे में आती हैं. इसलिए किसी राज्य के छात्र को AIIMS में सीट पाने के लिए केवल अपने राज्य की काउंसलिंग पर निर्भर नहीं रहना होता है.
AIIMS रेवाड़ी को 50 MBBS सीटों के साथ सूची में शामिल किया गया है. यह सीट संख्या AIIMS मदुरै के बराबर है और उपलब्ध सूची में सबसे कम सीटों में शामिल है. नए संस्थान के जुड़ने से मेडिकल एजुकेशन में AIIMS नेटवर्क का विस्तार हुआ है और छात्रों के लिए MBBS की अतिरिक्त सीटों का विकल्प सामने आया है.
नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार 21 AIIMS संस्थानों में कुल 2,307 MBBS सीटें हैं.
क्रम AIIMS संस्थान MBBS सीटें
1 AIIMS मंगलगिरी 125
2 AIIMS गुवाहाटी 100
3 AIIMS पटना 125
4 AIIMS रायपुर 125
5 AIIMS नई दिल्ली 132
6 AIIMS राजकोट 75
7 AIIMS बिलासपुर 100
8 AIIMS जम्मू-कश्मीर, विजयपुर 100
9 AIIMS देवघर 125
10 AIIMS भोपाल 125
11 AIIMS नागपुर 125
12 AIIMS भुवनेश्वर 125
13 AIIMS बठिंडा 100
14 AIIMS जोधपुर 150
15 AIIMS मदुरै 50
16 AIIMS तेलंगाना, बीबीनगर 100
17 AIIMS ऋषिकेश 125
18 AIIMS रायबरेली 100
19 AIIMS गोरखपुर 125
20 AIIMS कल्याणी 125
21 AIIMS रेवाड़ी 50
कुल 21 AIIMS 2,307
किस AIIMS में सबसे ज्यादा सीटें हैं?
दिए गए सीट मैट्रिक्स में AIIMS जोधपुर 150 MBBS सीटों के साथ सबसे आगे है. इसके बाद AIIMS नई दिल्ली में 132 सीटें हैं, जबकि कई AIIMS संस्थानों में 125 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. AIIMS राजकोट में 75 सीटें हैं. वहीं AIIMS मदुरै और AIIMS रेवाड़ी में 50-50 MBBS सीटें बताई गई हैं.
उपलब्ध इंस्टीट्यूट-प्रोफाइल जानकारी के अनुसार अलग-अलग AIIMS की फीस अलग हो सकती है. दिए गए आंकड़ों में AIIMS दिल्ली और AIIMS जोधपुर की फीस 5,356 रुपये बताई गई है. AIIMS नागपुर की फीस भी 5,356 रुपये है. AIIMS पटना के लिए 5,856 रुपये, AIIMS ऋषिकेश के लिए 11,450 रुपये और AIIMS रेवाड़ी के लिए 10,712 रुपये का आंकड़ा दिया गया है. इन राशियों में हॉस्टल फीस शामिल होने की जानकारी दी गई है.
AIIMS संस्थान एडमिशन फीस
AIIMS नई दिल्ली ₹5,356
AIIMS जोधपुर ₹5,356
AIIMS भोपाल ₹0
AIIMS नागपुर ₹5,356
AIIMS ऋषिकेश ₹11,450
AIIMS पटना ₹5,856
AIIMS रेवाड़ी ₹10,712
AIIMS भोपाल की फीस कितनी है?
दिए गए इंस्टीट्यूट-प्रोफाइल डेटा के अनुसार AIIMS भोपाल की एडमिशन फीस शून्य बताई गई है. यह आंकड़ा दूसरे संस्थानों की तुलना में अलग है, इसलिए उम्मीदवारों को फीस जमा करने से पहले MCC के संबंधित इंस्टीट्यूट प्रोफाइल और आधिकारिक दस्तावेज में वर्तमान फीस की पुष्टि जरूर करनी चाहिए.
AIIMS में MBBS सीट पाने के इच्छुक NEET UG उम्मीदवारों को MCC की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा. MCC के अनुसार AIIMS की सभी MBBS सीटें उसकी UG काउंसलिंग के अंतर्गत आती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखना जरूरी है. MCC की वेबसाइट पर काउंसलिंग से जुड़े आधिकारिक नोटिस और सीट मैट्रिक्स को ही अंतिम स्रोत मानना चाहिए.
AIIMS रेवाड़ी के 50 MBBS सीटों के साथ जुड़ने से देश में AIIMS संस्थानों की संख्या 21 और उपलब्ध सीटों की संख्या 2,307 हो गई है. NEET UG उम्मीदवारों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि AIIMS नेटवर्क में MBBS की सीटों का दायरा बढ़ा है. हालांकि सीट, फीस, पात्रता और काउंसलिंग से जुड़े अंतिम नियम हर साल आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही तय होते हैं. इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी निर्णय से पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा जानकारी अवश्य देखनी चाहिए.