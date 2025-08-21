Trending Quiz: क्या आपको पता शरीर का कौन सा अंग झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है?
Trending Quiz: क्या आपको पता शरीर का कौन सा अंग झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है?

GK Quiz: क्या आपको पता, झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:28 AM IST
Trending Quiz: क्या आपको पता शरीर का कौन सा अंग झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है?

General Knowledge Question and Answer in Hindi: अगर आपको जीके से जुड़े सवाल पढ़ना पसंद है तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है. इस आर्टिकल में हम लाए हैं इतिहास, खेल-कूद, देश और दुनिया से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेचन आंसर आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते हैं. अक्सर देखा गया है कि कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं. 

1. सवाल- दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है?
जवाब- चिनाब नदी पर स्थित है. 

2. सवाल- भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था?
जवाब- देश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है. 

3. सवाल- कबूतर, उल्लू, कौआ और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है?
जवाब- मोर को

4. सवाल- अखरोट खाने से कौन-सी बीमारी में फायदा मिलता है?
जवाब- अखरोट खाने से दिल की बीमारी में फायदा मिलता है. 

5. सवाल- किस देश के लोग मीठी चाय नहीं पीते हैं?
जवाब- अमेरिका के लोग मीठी चाय नहीं पीते हैं.

6. सवाल- टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में किया गया था?
जवाब- टेबल टेनिस का आविष्कार इंग्लैंड में किया गया था. 

7. सवाल- भारत का राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् किसने लिखा था?
जवाब- बंकिम चंद्र चटर्जी

8. सवाल- चकला बेलन कला किस राज्य से संबंधित है?
जवाब- चकला बेलन कला का संबंध मध्य प्रदेश से है. 

9. सवाल- मानव शरीर के किस हिस्से में पसीना नहीं आता?
जवाब- होंठ शरीर का ऐसा अंग है, जहां पसीना नहीं आता है. 

10. सवाल- क्या आपको पता शरीर का कौन सा अंग झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है?
जवाब- जब भी हम झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले हमारी नाक गर्म हो जाती है. 

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.

 

