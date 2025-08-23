Trending Quiz: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?

GK Question and Answer: अगर आपको रोजाना जीके के सवाल पढ़ना पसंद है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 10 क्वेचन और आसंर जो खेल-कूद, इतिहास, स्पेस, साइंस, मनोरंजन आदि से जुड़े हैं. वहीं, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न उत्तर आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

1. सवाल- अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया पहला मानव निर्मित उपग्रह (human-made satellite) कौन सा था?

जवाब- स्पुतनिक 1 (Sputnik 1)

2. सवाल- भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?

जवाब- आर्यभट्ट (Aryabhata)

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- सौरमंडल (solar system) का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?

जवाब- बृहस्पति (Jupiter)

4. सवाल- अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?

जवाब- राकेश शर्मा (Rakesh Sharma)

5. सवाल- चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था?

जवाब- नील आर्मस्ट्रांग (Neil Armstrong)

हमले के बाद CM रेखा गुप्ता को मिली Z+ सिक्योरिटी! जानें Z और Z+ Security में क्या होता अंतर?

6. सवाल- महाबोधि मंदिर कहां स्थित है?

जवाब- बिहार राज्य के बोधगया शहर में

7. सवाल- मराठा' और 'केसरी' समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने ने किया था

जवाब- बाल गंगाधर तिलक

8. सवाल- भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापित कब हुई थी

जवाब- 1938 में

9. सवाल- भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था ?

जवाब- उषा मेहता

'लिव इन में कुत्ते-बिल्ली रहते..' ! ऐसे विवादित बयान देने वाले स्वामी अनिरुद्धाचार्य कितने पढ़े-लिखे? जानें यहां

10. सवाल- चंद्रयान-3 का लैंडिंग स्थल क्या नाम दिया गया है?

जवाब- शिव शक्ति प्वाइंट

Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.