GK Quiz: दुनिया का ऐसा देश जो कभी नहीं रहा किसी विदेशी राष्ट्र का गुलाम, क्या जानते हैं आप? जानिए 10 सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

GK Quiz Do You Know: सामान्य ज्ञान (General Knowledge) जिसके जरिए आप अलग-अलग क्षेत्र से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है कि वो इतिहास, विभाग, भूगोल, खेल, करंट अफेयर जैसी जानकारी को हासिल करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है. इन दिनों नेपाल चर्चाओं में है जिसकी वजह सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे Gen Z द्वारा किया जा रहा है आंदोलन है. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में इस तरह से हिंसा बढ़ा दी है कि अब वहां की बिगड़ी चीजों पर काबू लाने के लिए पुलिसकर्मी समेत आर्मी तक मैदान में उतरे हुए हैं. आज हम आपका सामान्य ज्ञान नेपाल से जुड़े सवाल-जवाब के साथ ही बढ़ाने वाले हैं. आइए 10 जनरल नॉलेज के सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- नेपाल लोकतंत्र है या तानाशाही?

उत्तर:- नेपाल पहले तानाशाही वाला देश था लेकिन शाही शासन के अंत के बाद ये लोकतंत्र देश बन गया. जन आंदोलन और लोकतंत्र आंदोलन के बाद नेपाल को शाह राजशाही से छुटकारा मिला.

सवाल 2:- नेपाल तानाशाही से कब लोकतांत्रिक देश बना?

उत्तर:- नेपाल में साल 1990 के जन आंदोलन प्रथम के बाद शाही शासन खत्म हुआ. इसके तहत नेपाल 28 मई, 2008 को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया जिसके साथ ही करीब 240 साल पुरानी राजशाही समाप्त हुई.

सवाल 3:- नेपाल में शासन करने वाला आखिरी राजा कौन रहा?

उत्तर:- नेपाल में 2001 से 2008 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव का राज रहा जो अंतिम राजा कहलाते हैं. इसके बाद से नेपाल की राजशाही का अंत हो गया था. ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव के शासन से पहले शाही नरसंहार का राज था.

सवाल 4:- दुनिया का ऐसा कौन सा देश जो कभी नहीं रहा किसी विदेशी राष्ट्र का गुलाम?

उत्तर:- दुनिया में कुछ देशों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं रहे हैं जिनमें मुख्य तौर पर नेपाल और लीबेरिया का नाम शामिल है. भारत के सबसे पड़ोसी देश नेपाल पर कभी किसी ब्रिटिश का राज नहीं रहा है.

सवाल 5:- नेपाल का पुराना नाम क्या है?

उत्तर:- नेपाल के कई पुराने नाम बताए जाते हैं इतिहासकारों की मानें तो नेपाल पहले ‘गोरखा राज्य’ या ‘गोरखा साम्राज्य’ के नाम से जाना जाता था. 18वीं सदी में नेपाल नाम रखा गया.

सवाल 6:- नेपाल में कौन सी भाषा बोलते हैं?

उत्तर:- नेपाल की मुख्य भाषा नेपाली है. इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है. इसके बाद अन्य भाषाएं- हिंदी, अंग्रेजी आदि को भी यहां बोला जाता है.

सवाल 7:- क्या नेपाल और भारत एक थे?

उत्तर:- जी नहीं, नेपाल कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा है. बस भारत से बहुत नजदीक है और एक सीमा का अंतर है. नेपाल में रहने वालों की संस्कृति भारतीय जैसी है और बोलने में भी हिंदी जानते हैं बस इस वजह से लोग नेपाल और भारत को एक समझते हैं.

सवाल 8:- नेपाल में क्या दो शादियां हो जाती हैं?

उत्तर:- नेपाल में दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है. राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 175 के मुताबिक दो विवाह एक्ट निषिद्ध और दंडनीय है. धारा 175 के तहत वैवाहिक संबंध में रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है.

सवाल 9:- भारत का 1 रुपया नेपाल में कितना?

उत्तर:- भारत का 1 रुपया नेपाल में 1.60 नेपाली रुपया होता है.

सवाल 10:- नेपाल में भारत की तुलना में क्या सस्ता?

उत्तर:- भारत की तुलना में नेपाल में पेट्रोल सस्ता है. इसके अलावा मसाले, ड्राई फ्रूट, भोजन, होटल और रहना-खाना भी सस्ता माना जाता है. भारत और नेपाल में सस्ते-महंगी चीजों की कीमतों का मुख्य अंतर टैक्स और मुद्रा के मूल्यों के कारण है.

