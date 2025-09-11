GK Quiz: भारत के किन राज्यों में बोली जाती है सबसे ज्यादा हिंदी भाषा?

GK Quiz: भारत में भाषाओं की जब बात की जाती है तो ज्यादातर राज्यों में हिंदी का नाम सबसे ऊपर होता है। ये सिर्फ भारत की राजभाषा नहीं है बल्कि कई राज्यों की दिल की धड़कन की तरह है। हिंदी बोलना कई राज्यों की पहचान है। भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है. क्या आप उन राज्यों के नाम जानते हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है? आखिर क्यों 14 सितंबर को ही हिंदी बोलते हैं? अगर नहीं, तो हिंदी से जुड़े सामान्य ज्ञान जानते हैं.

14 सितंबर क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस?

भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इस दिन से देश की आधिकारिक भाषा को सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है.

भारत में कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं हिंदी?

साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43.63 प्रतिशत लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं जिसमें 43.63 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहली भाषा में हिंदी आती है। जबकि, कुछ राज्यों में दूसरे या तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है.

भारत में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं?

एक जनगणना के अनुसार भारत में 19000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो बोली और लिखी जाती हैं। कई राज्यों में हिंदी नहीं बल्कि अलग-अलग भाषाएं मातृभाषा हैं.

भारत के किन राज्यों में बोली जाती है सबसे ज्यादा हिंदी?

भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है.

भारत में कहां हिंदी का सबसे कम बोली जाती है?

भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में हिंदी भाषा बहुत कम बोली जाती है। यहां के लोगों के लिए पहले नंबर पर हिंदी भाषा नहीं है.

