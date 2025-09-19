GK Quiz: भारत में पहली बार कब लागू हुआ था GST? क्या जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म और प्रकार

GST GK Quiz: हाल ही में सरकार ने सरकार के स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है. इस दौरान कुछ चीजों से जीएसटी कट हुआ है तो कुछ में जीएसटी बढ़ाया गया है तो कुछ में जीएसटी को घटाया भी जा रहा है. 22 सितंबर से नए नियमों के टैक्स स्लैब के साथ जीएसटी लागू होगा. पिछले कुछ सालों में जीएसटी का नाम सुर्खियों में रहा है और हर किसी ने इसके बारे में सुना होगा. आप जीएसटी के बारे में कितना सामान्य ज्ञान है? GST का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी कब से लागू हुआ है? जीएसटी में नया बदलाव कब से लागू हो रहा है. आइए आपके सामान्य ज्ञान बढ़ाते हुए जीएसटी से संबंधित कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- जीएसटी दर कटौती को कब से लागू किया जाएगा?

उत्तर:- 22 सितंबर, 2025 से जीएसटी कट यानी जीएसटी दर कटौती को लागू किया जाएगा.

सवाल 2:- नई जीएसटी दरों में कौन से नए जीएसटी स्लैब हैं?

उत्तर:- नई जीएसटी दरों में पांच जीएसटी स्लैब- 5%, 12%, 18%, 28% और 40% है. नई प्रणाली में एचएसएन कोड पर आधारित 7 अनुसूचियां है.

सवाल 3:- सबसे ज्यादा जीएसटी किस पर है?

उत्तर:- नई जीएसटी दरों के अनुसार सबसे ज्यादा जीएसटी 40 प्रतिशत है. प्रीमियम कारें, वातित पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद आदि चीजों पर 40% की नई दर होगी.

सवाल 4:- क्या है GST का फुल फॉर्म?

उत्तर:- जीएसटी का फुल फॉर्म- गुड्स और सर्विस टैक्स है. सर्विस और वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष टैक्स होता है.

सवाल 5:- भारत में जीएसटी के कितने प्रकार हैं?

उत्तर:- जीएसटी के कुल 4 प्रकार हैं- केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST), राज्य माल और सेवा कर (SGST), एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (UTGST) है.

सवाल 6- भारत में पहली बार कब लागू हुआ था GST?

उत्तर:- भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था. केंद्र सरकार ने 2010 में GST का परिचय प्रस्तावित किया और संविधान संशोधन बिल 2011 में GST कानून की शुरुआत की थी.

