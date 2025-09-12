GK Quiz: नेपाल में पहली भाषा नेपाली तो दूसरी भाषा हिंदी या कोई और? क्या जानते हैं जवाब

Trending GK Quiz: ‘नेपाल’ जिसका नाम Gen Z से लेकर हर किसी की जुबां पर टिका हुआ है. इन दिनों ये देश काफी सुर्खियों में है. भारत का पड़ोसी देश होने के कारण भारतीयों के बीच भी नेपाल की चर्चाएं काफी हो रही हैं. करंट अफेयर पर ध्यान देने वाले से लेकर सामान्य ज्ञान (General Knowledge) में रुचि रखने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो नेपाल से संबंधित जानकारी हासिल करें और अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें. भारत की तरह जाने जाना वाला नेपाल, अपनी नेपाली भाषा के लिए तो जाना ही जाता है लेकिन यहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या भी कम नहीं है. क्या आप जानते हैं कि नेपाल में पहली भाषा अगर नेपाली है तो दूसरी भाषा कौन सी हो सकती है? अगर नहीं, तो आइए नेपाल से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में जान लेते हैं.

सवाल 1:- नेपाल में Gen Z के विद्रोह की वजह क्या है?

उत्तर:- जब नेपाल सरकार ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया तब Gen Z ने विद्रोह किया और वो सड़कों पर उतर गए.

सवाल 2:- नेपाल में युवाओं के बगावत का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर:- नेपाल में 1996 और 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी यानी जेनरेशन जेड बगावत के लिए उतरे हैं इसके पीछे मुख्य वजह गंभीर राजनीतिक स्थिति और उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार है. यहां बेरोजगार युवाओं की संख्या अधिक है और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के प्रति नाराजगी है.

सवाल 3:- नेपाल में पहली भाषा नेपाली तो दूसरी भाषा कौन सी है?

उत्तर:- नेपाल में नेपाली के अलावा हिंदी और अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन दूसरी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है. यहां कई भाषाएं बोली जाती हैं और सभी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया जाता है. बस नेपाली के बाद दूसरे स्थान पर मैथिली भाषा का दर्जा है.

सवाल 4:- नेपाल में हिंदी भाषा का स्थान कितने नंबर पर है?

उत्तर:- नेपाल में नेपाली के बाद मैथिली भाषा को स्थान दिया गया है लेकिन हिंदी के लिए कोई स्थान नहीं है. ये भाषा ज्यादा बोली जाती है लेकिन कोई नंबर नहीं दिया गया है. नेपाली और मैथिली के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो सकती है.

सवाल 5:- नेपाल में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग हैं?

उत्तर:- साल 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में हिंदू धर्म की कुल आबादी 81.19 प्रतिशत है. इसके बाद बौद्ध धर्म की आबादी 8.21% और इस्लाम की 4.39% आबादी है. नेपाल में ये 3 प्रमुख धर्म हैं.

सवाल 6:- नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है या नहीं?

उत्तर:- जी हां, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है. यहां सबसे ज्यादा रहने वाली आबादी हिंदू धर्म की है. दुनिया के प्रतिशत आधार पर नेपाल सबसे बड़ा हिन्दू धर्मावलम्बी राष्ट्र है. नेपाल के लोग नेपाली कहलाते हैं और यहां की राजभाषा नेपाली है.

सवाल 7:- भारत के अलावा किस देश में सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा बोली जाती है?

उत्तर:- भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा संस्कृत बोली जाती है. नेपाल में नेपाली भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं. यहां पर संस्कृत भाषा पढ़ाई भी जाती है. इसके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं.

