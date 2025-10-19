Advertisement
Quiz: ऐसा राजा जिसने पार की सारी हदें! पिता को मौत के घाट उतारकर; मां से की शादी

GK Quiz in Hindi: क्या आपको पता है ऐसा कौन-सा राजा था, जिसने पार कर दी थी सारी हदें. पिता को मौत के घाट उतारकर, मां से शादी की? अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर.. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:27 PM IST
Quiz: ऐसा राजा जिसने पार की सारी हदें! पिता को मौत के घाट उतारकर; मां से की शादी

General Knowledge Question and Answer: अगर आपको जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल पढ़ना पसंद है तो आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर हैं 10 सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए. अक्सर इस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. 

1. सवाल- ताजमहल बनने में कितना समय लगा था?
जवाब- लगभग 22 साल

2. सवाल- राम नाम जपना, पराया माल अपना..मुहावरे का अर्थ क्या है
जवाब- धोखे से दूसरे का धन जमा करना

3. सवाल- 2030 के Commonwealth Games के लिए भारत ने किस शहर में मेजबानी स्वीकार की है?
जवाब- अहमदाबाद, गुजरात

UPSC Interview Question: परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल; कर रहें तैयारी, तो जरूर पढ़ें ये क्वेश्चन और आंसर

4. सवाल- धोबी का कुत्ता न घर का न घाय का मुहावके सा सही अर्थ क्या है?
जवाब- कहीं ठिकाना नहीं होना

5. सवाल- सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
जवाब- सूर्य

6. सवाल-International Monetary Fund (IMF) ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर (GDP growth rate) कितनी बढ़ा दी है? 
जवाब- 6.6

Trending Quiz: क्या आपको पता, मरने के बाद भी दिमाग कुछ देर तक काम करता है?

7. सवाल- किस राजा ने अपनी मां से शादी की थी?
जवाब- ओडेपस

8. सवाल- भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है?
जवाब- नेपाल. 

9. सवाल- शरीर के किस अंग में पसीना नहीं होता है?
जवाब- होंठ

10. सवाल- बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
जवाब- शुगर

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

