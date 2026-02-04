Trending GK Quiz: किसने और कब की कैंसर रोग की खोज? विश्व कैंसर दिवस से जुड़े सवाल-जवाब

Trending GK Quiz: ‘कैंसर’ ये शब्द सुनते ही अच्छे खासे लोग घबरा जाते हैं. ये एक ऐसा रोग है जिससे हर कोई बहुत दूर रहना चाहता है. दुनिया भर में कैंसर के मामले और मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 2022 के डाटा अनुसार करीब 2 करोड़ नए मामले और लगभग 97 लाख लोगों की मौत कैंसर के कारण हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार जीवन भर में लगभग 100 में से 5 लोग कैंसर से पीड़ित है. ऐसा अनुमान है कि जीवनशैली और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की वजह से 2050 तक कैंसर के 35 मिलियन से अधिक मामले बढ़ सकते हैं. आइए कैंसर रोग से जुड़े कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.

प्रश्न 1:- विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तर: विश्व कैंसर दिवस को हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है. साल 2000 से वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है. इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में पेरिस में हुए कैंसर विरोधी विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक कैंसर महामारी से लड़ना है.

प्रश्न 2:- विश्व कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है?

उत्तर: पेरिस में कैंसर विरोधी विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी. इसका वैश्विक कैंसर महामारी से लड़ने के उद्देश्य के साथ इस दिन की शुरुआत की गई.

प्रश्न 3:- विश्व कैंसर दिवस 2026 का थीम क्या है?

उत्तर: विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति लड़ने वाले व्यक्त को सभी निजी यात्रा, जरूरतों और रोगी-केंद्रित देखभाल आदि से जोड़ना है.

प्रश्न 4:- कैंसर रोग की खोज किसने की थी?

उत्तर: कैंसर के इतिहास की बात करें तो ये करीब 5000 साल पुराना है. कैंसर शब्द का इस्तेमाल ग्रीक चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने किया था. इन्हें ही कैंसर की खोज करने वाला कहा जाता है. 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स ने कैंसर की खोज की थी.

प्रश्न 5:- कितने प्रकार के कैंसर होते हैं?

उत्तर: आमतौर पर 7 प्रकार के कैंसर होते हैं जिनमें स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, त्वचा कैंसर और मूत्राशय का कैंसर आदि शामिल हैं.

प्रश्न 6:- कैंसर का पहला मरीज कब और कहां पाया गया था?

उत्तर: इंसानों में कैंसर का पहला मरीज करीब 3000 साल पहले मिस्र में पाया गया. यहां एक व्यक्ति को ट्यूमर कैंसर हो गया था जो आधिकारिक तौर पर मानव केस है.

प्रश्न 7:- चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: ग्रीस के चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा का जनक कहा जाता है. उन्होंने करीब 400 ईसा पूर्व में कैंसर नाम दिया था. हिप्पोक्रेट्स ने बताया था कि कैंसर रोग चार रसों- रक्त, कफ, पीला पित्त और काले पित्त के असंतुलन के वजह से होता है.

