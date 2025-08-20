GK Quiz: ऐसी क्या चीज है जो पुरुष शादी के बाद अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन महिलाएं कभी नहीं?

Trending GK Question and Answer: अगर आपको ट्रिकी सवालों के जवाब देना पसंद है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. वहीं, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रह हैं तो इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 10 क्वेचन और आंसर जो अक्सर कई सरकारी और बैंक में नौकरी के लिए पूछे जाते हैं.

सवाल- होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी?

जवाब- एनी बेसेंट

सवाल- पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई थी?

जवाब- 1526

सवाल- ओजोन लेयर मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है?

जवाब- O₃

सवाल- पंचतंत्र किसकी रचना है?

जवाब- पञ्चतन्त्र के रचयिता विष्णुशर्मा थे.

सवाल- वो कौन सा काम है, जिसे पुरुष एक बार करता है..लेकिन महिलाएं हर रोज करती हैं?

जवाब- मांग में सिंदूर लगाना

सवाल- डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं?

जवाब- चिकित्सक

सवाल- क्या आपको पता 1 से 100 तक की गिनती में A अक्षर कितनी बार आता है?

जवाब- एक बार भी नहीं

सवाल- तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है?

जवाब- शादी

सवाल- सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?

जवाब- शुक्र

सवाल- ऐसी क्या चीज है जो पुरुष शादी के बाद अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन महिलाएं कभी नहीं?

जवाब- एनीवर्सरी और बर्थडे