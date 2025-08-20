Quiz: बताओ ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जिंदा रहने पर दफनाया जाता और मर जाने पर उसे निकाल देते हैं?

Trending General Knowledge Question: भारत में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षा..ज्यादातर सवाल स्टेटिक जीके यानी जनरल नॉलेज से जुड़े होते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब जो आपकी इन परीक्षाओं की तैयारियों में मदद कर सकते हैं.

1. सवाल- भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा है?

जवाब- राजस्थान

2. सवाल- वित्त मंत्री बजट किस सदन में पेश करता है?

जवाब- लोकसभा

3. सवाल- गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी?

जवाब- बालगंगाधर तिलक

4. सवाल- ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?

जवाब- यमुना नदी

5. सवाल- शांति निकेतन किसने स्थापित किया?

जवाब- शांति निकेतन की स्थापना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी.

6. सवाल- 'वेदों की भाषा' किसे कहा जाता है?

जवाब- संस्कृत

7. सवाल- भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है?

जवाब- भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है.

8. सवाल- 'डेमोक्रेसी का मंदिर' किसे कहा जाता है?

जवाब- भारतीय संसद

9. सवाल- भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है?

जवाब- असम

10. सवाल- बताओ ऐसी कौन सी चीज है, जिसे जिंदा रहने पर दफनाया जाता और मर जाने पर उसे निकाल देते हैं?

जवाब- पौधा (Plant), जिसे हम जिंदा रहने पर दफना देते हैं और मर जाने पर उसे निकाल लेते हैं.

