GK: इस जानवर ने कभी नहीं देखी अपनी मां! जन्म के बाद हो जाता ये..

General Knowledge Question and Answer: आज के समय में भले ही आप पढ़ाई कर रहे हों या फिर नौकरी या सिर्फ घर के काम करते हों. हर किसी को जनरल नॉलेज से जुड़ी चीजें जरूर पढ़नी चाहिए. इससे आपको देश और दुनिया में चल रही चीजों के बारे में भी पता चलता है. इसी कड़ी में आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान ज्ञान से जुड़े 10 सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

1. सवाल- मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा जीव है?

जवाब- मच्छर

2. सवाल- ऐसा कौन का जानवरा है जो जूते पहनकर सोता है?

जवाब- घोड़ा

Add Zee News as a Preferred Source

3. सवाल- ऐसा कौन-सी चीज है जिसे हम कैद करके नहीं रख सकते हैं?

जवाब- परछाई

GK Quiz: इतिहास विषय में गहरी रुचि? तो बताएं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था?

4. सवाल- मच्छर को सबसे ज्यादा कौन-सा रंग पसंद है?

जवाब- नीला रंग

5. सवाल- चीनी की खोज किस देश में हुई थी?

जवाब- भारत में

6. सवाल- कौन-सा जीव अपनी यादाश 3 सेकंड के लिए भूल जाता है?

जवाब- मछली

7. सवाल- ऐसा कौन-सा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता है?

जवाब- कोयल

8. सवाल- किस जानवर ने कभी अपनी मां को नहीं देखा है?

जवाब- बिच्छू, दरअसल, बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही वह मां की पीठ पर चढ़ जाते हैं और धीरे-धीरे मां को खा जाते हैं, जिससे मां मर जाती है. बिच्छू के अलावा, कुछ अन्य जानवरों में भी माँ को न देखना की बात कही गई है. जैसे- कछुआ.

9. सवाल- सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी?

जवाब- संयुक्त राज्य अमेरिका

10. सवाल- मछलियों के तेल में कौन-सा विटामिन होता है?

जवाब- विटामिन सी

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.