Reasoning Questions: दिमाग का टेस्ट कीजिए: इन 10 ट्रिकी रीजनिंग सवालों का सही जवाब दीजिए

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के पास जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी के साथ और शॉर्प लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है.
Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास मजबूत जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैंडिडेट्स से दिमाग घुमा देने वाले अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको नियमित रूप से हर दिन रीजनिंग सवालों को हल करने का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 यूनिक और आसान रीजनिंग सवाल उनके सही जवाबों के लेकर आए हैं.
सवाल 1: 7, 14, 28, 56, 112, ?
जवाब: 224
सवाल 2: अगर WORD = XPSF है, तो NOTE = ?
जवाब: OPUF
सवाल 3: अगर 9 = 81, 8 = 64, 7 = 49, तो 5 = ?
जवाब: 25
सवाल 4: 1 जनवरी 2025 बुधवार था, तो 1 फरवरी 2025 कौन सा दिन होगा?
जवाब: शनिवार
सवाल 5: 5, 11, 23, 47, 95, ?
जवाब: 191
सवाल 6: अगर APPLE का मान 16 और MANGO का 40 है, तो ORANGE का मान क्या होगा?
जवाब: 71
सवाल 7: 5, 12, 26, 54, 110, ?
जवाब: 222
सवाल 8: MATH = 42, तो LOGIC = ?
जवाब: 46
सवाल 9: 4, 7, 13, 25, 49, ?
जवाब: 97
सवाल 10: 2, 3, 6, 15, 48, ?
जवाब: 265
