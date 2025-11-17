Advertisement
trendingNow13007353
Hindi Newsशिक्षा

Reasoning Questions: दिमाग का टेस्ट कीजिए: इन 10 ट्रिकी रीजनिंग सवालों का सही जवाब दीजिए

Tricky Reasoning Questions: किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के पास जनरल नॉलेज की मजबूत जानकारी के साथ और शॉर्प लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Reasoning Questions: दिमाग का टेस्ट कीजिए: इन 10 ट्रिकी रीजनिंग सवालों का सही जवाब दीजिए

Reasoning Tricky Questions And Answers: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास मजबूत जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैंडिडेट्स से दिमाग घुमा देने वाले अलग-अलग प्रकार के ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको नियमित रूप से हर दिन रीजनिंग सवालों को हल करने का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 यूनिक और आसान रीजनिंग सवाल उनके सही जवाबों के लेकर आए हैं.  

सवाल 1: 7, 14, 28, 56, 112, ?
जवाब: 224

सवाल 2: अगर WORD = XPSF है, तो NOTE = ?
जवाब: OPUF

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: अगर 9 = 81, 8 = 64, 7 = 49, तो 5 = ?
जवाब: 25

सवाल 4: 1 जनवरी 2025 बुधवार था, तो 1 फरवरी 2025 कौन सा दिन होगा?
जवाब: शनिवार

सवाल 5: 5, 11, 23, 47, 95, ?
जवाब: 191

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

सवाल 6: अगर APPLE का मान 16 और MANGO का 40 है, तो ORANGE का मान क्या होगा?
जवाब: 71

सवाल 7: 5, 12, 26, 54, 110, ?
जवाब: 222

सवाल 8: MATH = 42, तो LOGIC = ?
जवाब: 46

सवाल 9: 4, 7, 13, 25, 49, ?
जवाब: 97

सवाल 10: 2, 3, 6, 15, 48, ?
जवाब: 265

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए 10 खास रीजनिंग सवाल: हल कर अभी मजबूत करें अपनी तैयारी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questions

Trending news

मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन