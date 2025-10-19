UPSC, SSC और बैंकिंग की तैयारी के लिए ट्रिकी रीजनिंग सवाल, हल कर पाए तो समझो होशियार हैं आप!

Reasoning Tricky Questions And Answers: यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), बैंकिंग, आदि जैसे सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास नॉलेज के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने की क्षमता का होना भी बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाने के साथ परीक्षा की तैयारी करने में भी मदद करेगा.

सवाल 1: एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 50 है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, तो बेटे की उम्र कितनी है?

जवाब: बेटे की उम्र 12.5 साल होगी.

सवाल 2: सप्ताह के सात दिनों में बुधवार किसका अगला दिन है?

जवाब: सप्ताह के दिनों के क्रम के अनुसार, बुधवार, मंगलवार के बाद आता है.

सवाल 3: यदि A + B = 12 और A – B = 4, तो A × B कितना होगा?

जवाब: A × B का मान 32 होगा.

सवाल 4: एक ट्रेन 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 180 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

जवाब: ट्रेन को 180 किमी की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा.

सवाल 5: राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 2:3:4 है, अगर मोहन 24 साल का है, तो राम की आयु कितनी है?

जवाब: राम की आयु 12 साल है.

सवाल 6: एक बॉक्स में 6 सफेद और 4 काले गेंद हैं, एक गेंद निकालने पर सफेद आने की संभावना क्या है?

जवाब: एक गेंद निकालने पर सफेद आने की संभावना (6/10) है, जिसे सरल करने पर (3/5) या 60% होता है.

सवाल 7: अगर आज सोमवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा?

जवाब: 50 दिन बाद मंगलवार होगा.

सवाल 8: एक व्यक्ति बिना पैरों के दौड़ सकता है, यह कैसे संभव है?

जवाब: व्यक्ति नाव चला रहा था.

सवाल 9: अगर चार आदमी 4 घंटे में 4 कमरे पेंट करते हैं, तो 8 आदमी 8 कमरे पेंट करने में कितना समय लेंगे?

जवाब: 8 आदमी 8 कमरे पेंट करने में 4 घंटे लेंगें.

सवाल 10: एक परिवार में पिता की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 10 साल। पिता की उम्र कितने साल बाद बेटे की उम्र का तीन गुना होगी?

जवाब: 5 साल बाद

