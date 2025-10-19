Advertisement
trendingNow12968551
Hindi Newsशिक्षा

UPSC, SSC और बैंकिंग की तैयारी के लिए ट्रिकी रीजनिंग सवाल, हल कर पाए तो समझो होशियार हैं आप!

Tricky Reasoning Questions: अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC, SSC और बैंकिंग की तैयारी के लिए ट्रिकी रीजनिंग सवाल, हल कर पाए तो समझो होशियार हैं आप!

Reasoning Tricky Questions And Answers: यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC), बैंकिंग, आदि जैसे सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास नॉलेज के साथ ट्रिकी रीजनिंग के सवालों को हल करने की क्षमता का होना भी बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लॉजिकल थिंकिंग से जुड़े 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाने के साथ परीक्षा की तैयारी करने में भी मदद करेगा. 

सवाल 1: एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 50 है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, तो बेटे की उम्र कितनी है?
जवाब: बेटे की उम्र 12.5 साल होगी.

सवाल 2: सप्ताह के सात दिनों में बुधवार किसका अगला दिन है?
जवाब: सप्ताह के दिनों के क्रम के अनुसार, बुधवार, मंगलवार के बाद आता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: यदि A + B = 12 और A – B = 4, तो A × B कितना होगा?
जवाब: A × B का मान 32 होगा. 

सवाल 4: एक ट्रेन 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 180 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
जवाब: ट्रेन को 180 किमी की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा.

सवाल 5: राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 2:3:4 है, अगर मोहन 24 साल का है, तो राम की आयु कितनी है?
जवाब: राम की आयु 12 साल है. 

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: सोच-समझकर बताएं रीजनिंग के इन सवालों का जवाब, हल करना बिल्कुल भी नहीं है आसान!

सवाल 6: एक बॉक्स में 6 सफेद और 4 काले गेंद हैं,  एक गेंद निकालने पर सफेद आने की संभावना क्या है?
जवाब: एक गेंद निकालने पर सफेद आने की संभावना (6/10) है, जिसे सरल करने पर (3/5) या 60% होता है.

सवाल 7: अगर आज सोमवार है, तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
जवाब: 50 दिन बाद मंगलवार होगा.

सवाल 8: एक व्यक्ति बिना पैरों के दौड़ सकता है, यह कैसे संभव है?
जवाब: व्यक्ति नाव चला रहा था.

सवाल 9: अगर चार आदमी 4 घंटे में 4 कमरे पेंट करते हैं, तो 8 आदमी 8 कमरे पेंट करने में कितना समय लेंगे?
जवाब:  8 आदमी 8 कमरे पेंट करने में 4 घंटे लेंगें.

सवाल 10: एक परिवार में पिता की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 10 साल। पिता की उम्र कितने साल बाद बेटे की उम्र का तीन गुना होगी?
जवाब: 5 साल बाद

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: ब्रेन को हिला देने वाले रीजनिंग क्वेश्चन, जो हल करे वही जीनियस!

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

reasoning questionsTricky Reasoning Questions

Trending news

इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान