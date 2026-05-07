Tripura University Result 2026 Out: LLB, B.Sc IT और लाइब्रेरी साइंस के रिजल्ट घोषित; tripurauniv.ac.in पर ऐसे देखें मार्कशीट

Tripura University Result 2026 Out: त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ने साल 2026 के फर्स्ट सेमेस्टर के कई कोर्सेज के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इसमें LLB, B.Sc. IT और लाइब्रेरी साइंस जैसे कोर्स शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ने ये रिजल्ट अपने आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया है. छात्र अब अपने प्रोविजनल मार्कशीट ऑनलाइन देख सकते हैं. ये अपडेट उन सभी छात्रों के लिए अहम है जो परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे.

इस रिजल्ट नोटिफिकेशन में लॉ यानी LLB के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के परिणाम शामिल हैं. इसके साथ ही बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी किया गया है. मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम भी घोषित किया गया है. छात्रों को यह सभी रिजल्ट एक ही पोर्टल पर मिल रहे हैं.

जरूरत पड़ने पर आगे हो सकता है अपडेट

इसके अलावा B.Sc. IT कोर्स के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के परिणाम भी जारी किए गए हैं. साथ ही फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट भी अपलोड किए गए हैं. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि सभी जारी किए गए स्कोरकार्ड अभी प्रोविजनल हैं. यानी ये अंतिम मार्कशीट नहीं मानी जाएगी. जरूरत पड़ने पर आगे अपडेट भी हो सकता है.

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कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जाकर संबंधित परीक्षा लिंक को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद रोल नंबर या अन्य जरूरी डिटेल भरनी होगी. जानकारी सही भरने के बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिख जाएगी. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है. यह एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा.

यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें. आने वाले समय में बाकी बचे कोर्स और सेमेस्टर के रिजल्ट भी जारी किए जा सकते हैं. खासकर BA फर्स्ट सेमेस्टर 2026 के रिजल्ट को लेकर छात्र लगातार अपडेट देख रहे हैं. परीक्षा शाखा की ओर से समय समय पर नई सूचना जारी की जाएगी. इसलिए छात्रों को धैर्य रखते हुए नियमित रूप से पोर्टल चेक करते रहना चाहिए.

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