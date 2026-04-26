लोहे का घेरा भी छोटा पड़ जाए! जानिए कितनी खतरनाक है डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा, परिंदा भी नहीं मार सकता पर

शनिवार की रात वाशिंगटन डीसी का हिल्टन होटल गोलियों की गूंज से दहल उठा, जहां 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर' जैसे हाई-प्रोफाइल इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे. सुरक्षा घेरे के इतने करीब पहुंचे हमलावर ने एक बार फिर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की साख को दांव पर लगा दिया है. पेंसिल्वेनिया की रैली और फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स के बाद ये तीसरा बड़ा मौका है जब ट्रंप की जान पर बन आई. हालांकि, इस बार एजेंटों की मुस्तैदी ने उन्हें बाल-बाल बचा लिया, लेकिन सवाल वही है क्या 8,000 कर्मियों वाली यह फौज और अरबों डॉलर का बजट भी ट्रंप जैसी सक्रिय शख्सियत को 'बुलेटप्रूफ बॉक्स' में बंद करने के लिए काफी है?

क्या बदल गया है ट्रंप का सुरक्षा घेरा?

पेंसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को पूरी तरह से 'ओवरहॉल' यानी पुनर्गठित किया गया है. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र पैनल ने सीक्रेट सर्विस की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद अब सुरक्षा के मानकों को बढ़ा दिया गया है. 'एन्हांस्ड प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी एक्ट' के तहत अब ट्रंप को वही सुरक्षा दी जा रही है जो एक मौजूदा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को मिलती है. सीक्रेट सर्विस के कार्यकारी निदेशक रोनाल्ड रो ने संसद में पुष्टि की है कि अब ट्रंप के आवास और रैलियों के आसपास ड्रोन तकनीक, बेहतर संचार प्रणाली और अतिरिक्त सुरक्षा एजेंटों की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी चूक की गुंजाइश न रहे.

कितने जवान रहते हैं ट्रंप के साये की तरह?

सामान्य तौर पर एक पूर्व राष्ट्रपति के पास लगभग 90 से 100 सुरक्षा एजेंट होते हैं, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति के लिए यह संख्या 300 तक होती है. लेकिन ट्रंप के मामले में यह गणित बदल चुका है. उनके पास न केवल क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, बल्कि अब उनके साथ काउंटर-स्नाइपर टीमें, काउंटर-असॉल्ट टीमें और काउंटर-सर्वेक्षण टीमें भी साये की तरह चलती हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले पूर्व राष्ट्रपतियों को ये अतिरिक्त टीमें नहीं दी जाती थीं, लेकिन लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए ट्रंप को अब 'हाईएस्ट लेवल' की सुरक्षा दी जा रही है. हालांकि, सीक्रेट सर्विस ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए एजेंटों की सटीक संख्या साझा करने से इनकार कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तरह है यह प्रबंधन?

सीक्रेट सर्विस का कुल बजट वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.1 बिलियन डॉलर (करीब 26 हजार करोड़ रुपये) था, जिसमें से 1 बिलियन डॉलर केवल सुरक्षा कार्यों पर खर्च होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट एक 'स्टील्थ बॉम्बर' की कीमत के बराबर है, फिर भी एजेंसी स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझ रही है. फ्लोरिडा हमले के बाद बाइडन प्रशासन ने कांग्रेस से अतिरिक्त बजट की मांग की थी ताकि सुरक्षा ऑपरेशन्स को और मजबूत किया जा सके. चुनौती यह है कि गोल्फ कोर्स जैसे बड़े सार्वजनिक स्थानों पर बाहरी घेरे की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है, जिससे तालमेल बिठाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है और सुरक्षा में सेंध लग सकती है.

हमलावरों को कैसे पता चलता है ट्रंप का शेड्यूल?

सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमलावरों को ट्रंप के गुप्त कार्यक्रमों की जानकारी कैसे मिल जाती है? फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में संदिग्ध रयान वेस्ली राउथ ट्रंप के पहुंचने से 12 घंटे पहले ही झाड़ियों में छिप गया था, जबकि ट्रंप का वह गेम पहले से तय नहीं था. जांच एजेंसियां इस बात से हैरान हैं कि सोशल मीडिया पर कोई जानकारी न होने के बावजूद अपराधी उनके लोकेशन तक कैसे पहुंच रहे हैं. सीक्रेट सर्विस अब इस 'लीक' को रोकने के लिए अपनी इंटेलिजेंस विंग को और अधिक सतर्क कर रही है. सुरक्षा और सार्वजनिक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाना अब एजेंसी के लिए सबसे कठिन काम बन गया है, क्योंकि ट्रंप को 'बुलेटप्रूफ बॉक्स' में कैद करना मुमकिन नहीं है.