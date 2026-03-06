TS SSC Hall Ticket 2026 जारी! तेलंगाना बोर्ड के 10वीं छात्रों का इंतजार खत्म, वेबसाइट और WhatsApp दोनों से डाउनलोड का ऑप्शन

तेलंगाना में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है. Directorate of Government Examinations Telangana ने TS SSC Hall Ticket 2026 जारी कर दिया है. स्कूलों को हॉल टिकट भेज दिए गए हैं और इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.

TS SSC Hall Ticket 2026 जारी

तेलंगाना बोर्ड ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए TS SSC Hall Ticket 2026 रिलीज कर दिया है. इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है. बोर्ड ने सभी स्कूलों को एडमिट कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेज दिए हैं, ताकि छात्र समय पर अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकें. परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट सबसे जरूरी दस्तावेज है. अगर कोई छात्र परीक्षा के दिन हॉल टिकट लेकर नहीं आता है, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें, छात्र चाहें तो व्हाट्सऐप के जरिए भी अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. छात्र परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट जरूर साथ लेकर जाएं क्योंकि इसके बिना एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा. इस साल परीक्षा 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक होगी और करीब 528239 छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं.

व्हाट्सऐप से भी मिल सकता है हॉल टिकट

छात्रों के लिए एक आसान सुविधा भी दी गई है. वे व्हाट्सऐप के जरिए भी अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें 8096958096 नंबर पर पहले Hi भेजना होगा. इसके बाद SSC Hall Ticket March-2026 लिखकर भेजने पर हॉल टिकट की जानकारी मिल जाएगी.

कब होगी परीक्षा

तेलंगाना बोर्ड की SSC परीक्षा 2026 इस साल 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में होगी. पूरे राज्य में इसके लिए 2676 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस बार करीब 528239 छात्र इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है. ज्यादातर विषयों की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी. हालांकि First Language और साइंस जैसे कुछ विषयों के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें

स्कूल के प्रिंसिपल या संबंधित अधिकारी बोर्ड की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा. जरूरी जानकारी भरनी होगी. वेबसाइट पर लॉगिन करते समय जिला, जन्मतिथि, स्कूल की जानकारी और अन्य जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी. इसके बाद हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट लिया जा सकता है.

हॉल टिकट में क्या-क्या जानकारी होती है

TS SSC हॉल टिकट में छात्र से जुड़ी कई जरूरी जानकारी दी होती है. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, क्लास, फोटो और सिग्नेचर शामिल रहते हैं. इसके अलावा परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, बोर्ड का नाम और एग्जाम से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी लिखे होते हैं.

