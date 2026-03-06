Advertisement
trendingNow13131284
Hindi Newsशिक्षाTS SSC Hall Ticket 2026 जारी! तेलंगाना बोर्ड के 10वीं छात्रों का इंतजार खत्म, वेबसाइट और WhatsApp दोनों से डाउनलोड का ऑप्शन

TS SSC Hall Ticket 2026 जारी! तेलंगाना बोर्ड के 10वीं छात्रों का इंतजार खत्म, वेबसाइट और WhatsApp दोनों से डाउनलोड का ऑप्शन

तेलंगाना बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षा के लिए TS SSC Hall Ticket 2026 जारी कर दिया है. ये हॉल टिकट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर उपलब्ध है. स्कूलों को एडमिट कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेज दिए गए हैं. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TS SSC Hall Ticket 2026 जारी! तेलंगाना बोर्ड के 10वीं छात्रों का इंतजार खत्म, वेबसाइट और WhatsApp दोनों से डाउनलोड का ऑप्शन

तेलंगाना में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है. Directorate of Government Examinations Telangana ने TS SSC Hall Ticket 2026 जारी कर दिया है. स्कूलों को हॉल टिकट भेज दिए गए हैं और इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है. 

TS SSC Hall Ticket 2026 जारी
तेलंगाना बोर्ड ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए TS SSC Hall Ticket 2026 रिलीज कर दिया है. इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bse.telangana.gov.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है. बोर्ड ने सभी स्कूलों को एडमिट कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेज दिए हैं, ताकि छात्र समय पर अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकें. परीक्षा में शामिल होने के लिए हॉल टिकट सबसे जरूरी दस्तावेज है. अगर कोई छात्र परीक्षा के दिन हॉल टिकट लेकर नहीं आता है, तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

बता दें, छात्र चाहें तो व्हाट्सऐप के जरिए भी अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. छात्र परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट जरूर साथ लेकर जाएं क्योंकि इसके बिना एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा. इस साल परीक्षा 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक होगी और करीब 528239 छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाट्सऐप से भी मिल सकता है हॉल टिकट
छात्रों के लिए एक आसान सुविधा भी दी गई है. वे व्हाट्सऐप के जरिए भी अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें 8096958096 नंबर पर पहले Hi भेजना होगा. इसके बाद SSC Hall Ticket March-2026 लिखकर भेजने पर हॉल टिकट की जानकारी मिल जाएगी.

कब होगी परीक्षा
तेलंगाना बोर्ड की SSC परीक्षा 2026 इस साल 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में होगी. पूरे राज्य में इसके लिए 2676 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस बार करीब 528239 छात्र इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है. ज्यादातर विषयों की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी. हालांकि First Language और साइंस जैसे कुछ विषयों के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें
स्कूल के प्रिंसिपल या संबंधित अधिकारी बोर्ड की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा. जरूरी जानकारी भरनी होगी. वेबसाइट पर लॉगिन करते समय जिला, जन्मतिथि, स्कूल की जानकारी और अन्य जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी. इसके बाद हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट लिया जा सकता है.

हॉल टिकट में क्या-क्या जानकारी होती है
TS SSC हॉल टिकट में छात्र से जुड़ी कई जरूरी जानकारी दी होती है. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, क्लास, फोटो और सिग्नेचर शामिल रहते हैं. इसके अलावा परीक्षा की तारीख, परीक्षा का समय, बोर्ड का नाम और एग्जाम से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी लिखे होते हैं.

यह भी पढ़ें: CBSE Class 10 Exam 2026 Cancelled: रद्द हुई सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा, बिना पेपर के यहां के स्टूडेंट्स का बनेगा रिजल्ट

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

TS SSC Hall Ticket

Trending news

असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी