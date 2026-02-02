TSBIE Admit Card 2026: तेलंगाना IPE और ब्रिज कोर्स परीक्षाओं के हॉल टिकट जारी, tgbie.cgg.gov.in से करें डाउनलोड

TSBIE IPE Admit Card 2026 Released: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) ने मार्च 2026 में आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन (IPE) के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और ब्रिज कोर्स के लिए थ्योरी परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइमट tgbie.cgg.gov.in पर जाकर अपना थ्योरी परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद हॉल टिकट नंबर/SSC हॉल टिकट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. जिनमें- छात्रों के नाम, परीक्षा केंद्र के डिटेल्स, रोल नंबर, विषय, विषय कोड, रिपोर्टिंग टाइम, स्कूल कोड, आदि महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. वहीं, प्रत्येक एडमिट कार्ड पर स्कूल की मुहर या सील और प्रिंसिपल के सिग्नेचर होना आवश्यक है.

कब होगी परीक्षा?

TGBIE की ओर से IPE मार्च 2026 की थ्योरी परीक्षाएं 25 फरवरी से 18 मार्च, 2026 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. जिसमें- प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 25 फरवरी से 17 मार्च, 2026 तक, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च, 2026 तक और वोकेशनल छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स परीक्षा 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होंगी.

वहीं, IPE मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जानकारी के लिए बता दें, IPE मार्च 2026 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज, 02 फरवरी, 2026 से शुरू हो गई है, जो 21 फरवरी, 2026 तक आयोजित की जाएगी. प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही, जिसमें- पहली शिफ्ट सुबह 09.00 से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक आयोजित होगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:

TGBIE प्रथम, द्वितीय वर्ष और ब्रिज कोर्स 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

IPE मार्च 2026 प्रथम वर्ष हॉल टिकट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

IPE मार्च 2026 द्वितीय वर्ष हॉल टिकट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

IPE मार्च 2026 ब्रिज कोर्स हॉल टिकट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

