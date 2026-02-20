Tsbie 2nd Year 2026 हॉल टिकट आउट! डाउनलोड से पहले WhatsApp पर देखें प्रीव्यू, गलती निकले तो करें ये काम

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाTsbie 2nd Year 2026 हॉल टिकट आउट! डाउनलोड से पहले WhatsApp पर देखें प्रीव्यू, गलती निकले तो करें ये काम

तेलंगाना इंटर सेकेंड ईयर 2026 के लिए हॉल टिकट जारी हो गए हैं. परीक्षा 26 फरवरी से 18 मार्च तक होने वाली है. इस बार एक नई सुविधा जोड़ी गई है जिसमें छात्र व्हाट्सऐप के जरिए पहले अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं. इससे गलती होने पर समय रहते ठीक कराया जा सके.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:33 AM IST
तेलंगाना बोर्ड ने इंटर सेकेंड ईयर 2026 के हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. थ्योरी परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय और परीक्षा तारीख के अनुसार पहले से तैयारी कर लें. इस बार छात्रों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है. हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले ही अपनी डिटेल्स देखना संभव है. इससे भीड़ कम होगी और छात्रों को परेशानी भी कम होगी.

क्या है नया बदलाव?
इस साल सबसे बड़ा बदलाव व्हाट्सऐप प्रीव्यू सुविधा है. अब छात्र हॉल टिकट डाउनलोड करने से पहले ही अपना नाम, फोटो, विषय और परीक्षा केंद्र की जानकारी देख सकते हैं. अगर किसी भी तरह की गलती मिलती है तो छात्र अपने कॉलेज के जरिए उसे ठीक करा सकते हैं.

परीक्षा में क्या लेकर जाना जरूरी
छात्रों को परीक्षा केंद्र पर अपना प्रिंटेड हॉल टिकट और एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. समय से पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है ताकि कमरे की जानकारी आसानी से मिल सके. साथ ही कम से कम दो प्रिंट कॉपी अपने पास रखना बेहतर रहेगा.

हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें
छात्र आधिकारिक वेबसाइट जैसे Telangana Board of Intermediate Education के पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी. डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी को ध्यान से जांचना जरूरी है. बता दें, अगर हॉल टिकट में नाम, फोटो या विषय से जुड़ी कोई भी गलती दिखती है तो तुरंत अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करें. समय रहते सुधार कराना जरूरी है ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत न आने पाए.

ऑनलाइन सुरक्षा का रखें ध्यान
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना हॉल टिकट सोशल मीडिया पर शेयर न करें, क्योंकि इससे निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है. सिर्फ भरोसेमंद और आधिकारिक वेबसाइट से ही हॉल टिकट डाउनलोड करें.

वेबसाइट ट्रैफिक और सावधानी
हर साल परीक्षा के समय हॉल टिकट और रिजल्ट को लेकर सर्च बढ़ जाता है. इसी दौरान नकली वेबसाइट और फर्जी लिंक भी सामने आते हैं. इसलिए छात्रों को सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक से बचना चाहिए.

बताते चलें कि इस बार नई सुविधा के साथ छात्रों को काफी राहत मिलने वाली है. अगर छात्र समय पर अपनी जानकारी चेक कर लें और सही वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करें, तो परीक्षा के दौरान किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है, और यह छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है.

