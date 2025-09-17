दो पिता-दो बेटे मछलियां पकड़ने गए, सभी ने 1-1 मछली पकड़ी, लेकिन गिनने पर सिर्फ 3 ही निकली, कैसे?

UPSC Interview Question in Hindi: अगर आपका सपना है देश की सेवा करने का, जिसके लिए आप देश की कठिन परीक्षा में शामिल यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे गए 10 सवाल और उनके जवाब, जो आपकी तैयारियों में कुछ मदद कर सकते है. अगर आप इन सवालों के जवाब पहले से जानते थे तो अच्छी बात है.अगर आप इन सवालों के उत्तर नहीं जानते हैं तो आप एक जगह इसके नोट्स बना लें.

1. सवाल- ऐसा कौन-वाहन है जो आपके ऊपर से चला जाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होता है?

जवाब- हवाई जहाज

2. सवाल- अगर किसी ने 1 तरबूज, 2 संतरा, 4 सेब, 2 तरबूज और 5 केला खरीदा तो शख्स के पास कितने तरबूज हुए?

जवाब- 3

3. सवाल- ऐसी कौन-सी चीज है जिसे हम बंद तो कर सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते हैं?

जवाब- अलार्म

4. सवाल- ना हाथ, ना पैर और ना ही पंख फिर भी हवा में उड़ जाता हूं, बतओ क्या?

जवाब- धुंआ

5. सवाल- ऐसा क्या है जो गंदा है तो सफेद और साफ हो तो काला?

जवाब- ब्लैकबोर्ड

6. सवाल- तीन रंगों की तीन आंख जल्दी बताओ मेरा नाम'?

जवाब-ट्रैफिक लाइट

7. सवाल- दो पिता और दो बेटे मछलियां पकड़ने गए. सभी ने एक-एक मछली पकड़ी, लेकिन जब उन्होंने मछलियां गिनी तो वह सिर्फ तीन ही थी. बताओ कैसे?

जवाब- मछली पकड़ने कुल तीन लोग गए थे. इनमें एक दादा, दूसरा बेटा और तीसरा पोता था.

8. सवाल- वह क्या चीज है जिसके पास हेड और टेल तो है पर शरीर नहीं है?

जवाब- सिक्का

9. सवाल- ऐसे अनाज का नाम बताइए, जिसका नाम एक तीर्थ स्थल के नाम पर हो और वहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं?

जवाब- मक्का

10. सवाल- खाना दोगे तो जिंदा रहूंगा, पानी दोगे तो मर जाऊंगा, बताओ मेरा नाम क्या है?

जवाब- आग