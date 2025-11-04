UCEED, CEED 2026 Registration: 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका, IIT Bombay ने बढ़ाई डेट; जानें एग्जाम पैटर्न और आवेदन फीस

UCEED, CEED 2026 Registration Last Date Extended: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) ने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) 2026 और अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (UCEED) 2026 के रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया है. अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कहां से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुल्क और एग्जाम पैटर्न क्या है?

UCEED और CEED 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की ओर से 5 नवंबर, मंगलवार 2025 तक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ceed.iitb.ac.in पर जा सकते हैं. जबकि, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए uceed.iitb.ac.in पर जाना होगा. यहां से ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

UCEED और CEED 2026 के लिए आवेदन शुल्क कितना?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा UCEED और CEED 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए एक जैसा आवेदन शुल्क लिया जाएगा. महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 2000 रुपये चुकाना होगा. जबकि, अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 4000 रुपये है.

UCEED CEED 2026 Exam date

5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है. 500 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन के लेट फीस के साथ 10 नवंबर 2025 तक मौका है. कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन और अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन परीक्षा को 18 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी.

UCEED CEED 2026 Exam Pattern

CEED और UCEED परीक्षाएं अलग-अलग तरीके और पैटर्न में आयोजित की जाएगी. CEED 2026 परीक्षा को पार्ट- 1 में ऑनलाइन मोड में किया जाएगा जो 1 घंटे की समय सीमा के साथ आयोजित होगी. पार्ट- 2 में पेन और पेपर के साथ 2 घंटे की समय सीमा में परीक्षा आयोजित होगी. UCEED 2025 परीक्षा को पार्ट 1 में ऑनलाइन मोड में 1 घंटे और पेन-पेपर के साथ 2 घंटे की समय सीमा में आयोजित किया जाएगा.

