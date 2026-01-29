UGC Act 2026: इस साल ही नहीं, 2009 से 2025 तक के बीच कई बार यूजीसी का विरोध; सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे केस

UGC Act Controversy Row: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नए UGC सुनवाई के लिए सहमति जताई है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ की ओर से एक वकील की दलीलों पर गौर किया गया और उन्होंने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग भी की. दरअसल, जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को गैर-समावेशी बताया गया है. ऐसा पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC एक्ट को लेकर विरोध हुआ हो. इससे पहले भी कई बार यूजीसी विरोध का हिस्सा रहा है.

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में यूजीसी की भूमिका भी खास है. इसके नियम और कानूनों पर हायर एजुकेशन के करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है. 2026 में पेश किए गए नए यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है. यूजीसी का नया कानून विवाद में फंसा है. हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं है. 2013 से 2025 के बीच कई बार भारत में यूजीसी का विरोध किया गया है. कई बार नियमों को पलटा गया तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी नियम का साथ दिया है.

कब और किसने की थी यूजीसी की स्थापना?

शिक्षा मंत्री अबुल कमाल आजाद द्वारा 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी. हालांकि, नवंबर 1956 में यूजीसी एक्ट को वैधानिक दर्जा मिला था. इसके बाद यूजीसी को भारत सरकार का स्थायी संगठन बनाया गया था. इसके माध्यम से देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जांच के लिए, मान्यता देने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क और स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करने आदि के लिए यूजीसी की जिम्मेदारी होती है. मगर यूजीसी के कई फैसले विरोध के कारण भी बन हैं जिनमें कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं.

यूजीसी के फैसलों पर कई बार हुआ विवाद

साल 2009 से 2010 के बीच हुए यूजीसी विवाद की बात करें तो उस दौरान टंडन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने का निर्णय लिया गया था. इस फैसले से सहमति न जताने वाले छात्र और यूनिवर्सिटीज ने विरोध किया था और वो सड़कों पर उतर आए थे. ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और 2010 में एससी की ओर से कुछ यूनिवर्सिटीज को राहत दी गई थी. जबकि, यूजीसी को स्पष्ट नियम बनाने के निर्देश जारी किया गया था.

साल 2013 से 2014 के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में FYUP विवाद हुआ था. पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) लागू किया गया था जिसके लिए छात्र और शिक्षक दोनों में से कोई तैयार नहीं था. इसका सिलेबस भी जल्दबाजी में तैयार किया गया था और प्रदर्शन के कारण पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई थी. आखिर में साल 2014 में यूजीसी को ये फैसला छोड़ना पड़ा और इसे वापस ले लिया.

यूजीसी ने साल 2015 में मार्किंग सिस्टम को हटाकर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम (CBCS) लागू करने का फैसला लिया. ऐसे में छात्र अपनी पसंद के सब्जेक्ट और स्किल कोर्स का सिलेक्शन खुद कर सकते थे. इस फैसले के विरोध में शिक्षक रहे थे और इसके लिए शिक्षक संघों ने हड़ताल भी की थी. यूजीसी ने CBCS लागू रखा और उसकी गाइडलाइन में थोड़ा बदलाव कर दिया.

2016 में इससे यूनिवर्सिटीज में जाति-आधारित भेदभाव एक मुद्दा तब बन गए जब रोहित नामक छात्र ने आत्महत्या की. इसके बाद 2019 में पायल नामक छात्रा ने भी सुसाइड किया. ऐसे में यूजीसी पर दबाव रहा कि वो यूनिवर्सिटीज में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए.

यूजीसी ने 2018 में लगभग 60 यूनिवर्सिटीज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जिससे विश्वविद्यालयों को कोर्स और फीस तय की अनुमति मिली. इस मामले का भी विरोध किया गया और ये संसद तक पहुंच गया. ग्रेडेड ऑटोनॉमी के फैसले पर यूजीसी टिकी रही लेकिन निगरानी सख्त करने का भरोसा दिलाया.

यूजीसी ने 2020 में कोविड के दौरान फाइनल ईयर एग्जाम करने का आदेश दिया. ऐसे में कई छात्रों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. ऐसे में कोर्ट ने यूजीसी का साथ दिया लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑप्शन के कारण परीक्षा नहीं हो सकी जिस वजह छात्रों को प्रमोट कर दिया गया.

साल 2023 में आरक्षण पोस्ट की डी-रिजर्वेशन नीति को लागू किया गया. इसके तहत SC, ST, OBC उम्मीदवार न मिलने पर जनरल कैटेगरी को पद देने की बात कही गई लेकिन दलित-आदिवासी संगठनों की ओर से काफी विरोध किया गया. आखिर में यूजीसी ने अपना ड्राफ्ट वापस ले लिया.

साल 2024 में यूजीसी ने नेट पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया. इसे लेकर CBI जांच शुरू हुई और स्टूडेंट की ओर से प्रदर्शन भी किया गया था. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दूसरी तारीख को परीक्षा का आयोजन किया गया.

साल 2025 में रिसर्च के लिए अप्रूव्ड जर्नल्स की लिस्ट हटा दी और Scopus जैसे डेटाबेस को यूज करने की सलाह दी गई. इसका भी शिक्षकों ने विरोध किया लेकिन लिस्ट को वापस नहीं लिया गया और यूजीसी की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई.

