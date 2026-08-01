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अब 2 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में पूरी होगी PG, UGC के नए फैसले से लाखों छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

यूजीसी ने NEP 2020 के तहत बड़ा फैसला लिया है. अब चार वर्षीय ऑनर्स स्नातक करने वाले छात्र ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड से केवल एक साल में PG पूरी कर सकेंगे. जानिए नया नियम, पात्रता और छात्रों को मिलने वाले फायदे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:02 PM IST
अब 2 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में पूरी होगी PG, UGC के नए फैसले से लाखों छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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