/अब 2 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में पूरी होगी PG, UGC के नए फैसले से लाखों छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है. अब चार वर्षीय ऑनर्स स्नातक (Four-Year Honours Degree) पूरा करने वाले विद्यार्थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन माध्यम से केवल एक वर्ष में स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा में अधिक लचीलापन देना और पढ़ाई पूरी करने में लगने वाले समय को कम करना है. इससे उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा जो नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं या दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं.
यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलेगी, जिन्हें पहले से संबंधित विषय में दो वर्षीय पीजी कार्यक्रम संचालित करने की मान्यता प्राप्त है. यानी हर संस्थान इस कोर्स को शुरू नहीं कर सकेगा. केवल पात्र संस्थान ही निर्धारित नियमों और गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए यह नया कार्यक्रम चला सकेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहेगी.
यूजीसी के अनुसार, एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम पूरी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, यूजीसी के लागू नियमों, संबंधित नियामक संस्थाओं के मानकों और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए निर्धारित क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप संचालित किए जाएंगे. किसी भी विश्वविद्यालय को यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज, अकादमिक परिषद, कार्य परिषद या अन्य सक्षम वैधानिक निकायों से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. साथ ही यूजीसी के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन कार्यक्रम विनियम-2020 और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी जरूरी रहेगा.
इस एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम में प्रवेश केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने चार वर्षीय ऑनर्स स्नातक डिग्री पूरी की हो और संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों. वहीं एमबीए, एमसीए और पीजीडीएम जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित पात्रता नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे. यानी इन प्रोफेशनल कोर्सों के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.
यूजीसी के इस फैसले से चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को कम समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) के माध्यम से पढ़ाई का विकल्प मिलने से देशभर के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच आसान होगी. यह निर्णय विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जो रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं. नई व्यवस्था उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.