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Hindi Newsशिक्षाNCERT की बढ़ी पावर! स्कूली किताबों से अब यूनिवर्सिटी के कोर्स, सिलेबस बदलने की भी आजादी; डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब?

NCERT की बढ़ी पावर! स्कूली किताबों से अब यूनिवर्सिटी के कोर्स, सिलेबस बदलने की भी आजादी; डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या मतलब?

NCERT Deemed University: कभी सिर्फ स्कूली किताबें बनाने तक सीमित रहने वाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है. केंद्र सरकार ने एनसीआरटी को ऐसी पावर दे दी है जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अपनी खास भूमिका निभा सकेगा.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:33 PM IST
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NCERT deemed university status
NCERT deemed university status

NCERT Deemed University: जब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या NCERT का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद आप भी स्कूल की किताबें और सिलेबस सोचते होंगे. इसकी पहचान ही किताब और सिलेबस समेत शिक्षा नीति के रूप में मिली हुई थी लेकिन समय और एजुकेशन सिस्टम में हो रहे बदलावों के साथ-साथ एनसीईआरटी की जिम्मेदारियां कई गुणा बढ़ चुकी है. ये अब स्कूलों की किताबों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि उच्च शिक्षा के कोर्स, सिलेबस समेत अन्य नियमों को बदलने की पावर भी मिल चुकी है. केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग नहीं दिया बल्कि उसे गेट की चाबी दे दी है जिससे यूनिवर्सिटी के कोर्स और सिलेबस में बदलाव करने की आजादी भी मिल सकती है. आइए डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से स्टूडेंट्स को कैसे लाभ होगा? आइए विस्तार से समझते हैं.

NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. इसके साथ ही एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी के जैसे काम करने का मौका मिल सकेगा. एनसीईआरटी की खुद की डिग्रियां और डिप्लोमा हो सकेगी. NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को भी कई फायदे हो सकते हैं.

एनसीईआरटी को डिग्री देने की आजादी

एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन (RIEs) को UG, PG, PhD जैसी डिग्रियां देने के लिए पहले स्थानीय राज्य विश्वविद्यालय से एफिलिएट होना पड़ता था, लेकिन अब एनसीईआरटी के पास डिग्री देने की आजादी हो सकती है. ऐसे में स्वतंत्र रूप से एनसीईआरटी अपनी अंडरग्रेजुएट (UG), PhD और  पोस्टग्रेजुएट (PG) डिग्री दे सकता है.

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क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब?

दरअसल, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्थान होती है जिसे यूजीसी की सिफारिश पर सरकार दर्जा देती है. सामान्य यूनिवर्सिटी संसद या राज्य सरकार के कानून से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है. आमतौर पर अच्छे प्रदर्शन करने वाले संस्थान को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का विशेष दर्जा दिया जाता है. डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास खुद की डिग्री, अपने कोर्स और सिलेबस खुद तय करने की अनुमति, रिसर्च और पढ़ाई में ज्यादा आजादी, नियम और अकादमिक सिस्टम में खुद बदलाव करने जैसी पावर हो सकती है. सरल भाषा में कहें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास कोर्स, सिलेबस, एडमिशन और फीस तय करने की भी पूरी आजादी होती है.

स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा फायदा?

NCERT के पास डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा होने के कारण वो करिकुलम को खुद के हिसाब से अपडेट कर सकता है. टीचिंग से लर्निंग तक के नए तरीकों को अपना सकता है. टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग समेत अन्य क्षेत्रों में नए-नए कोर्स जोड़ सकता है या शुरू कर सकता है. ऐसे में सीधा-सीधा फायदा स्टूडेंट्स को हो सकेगा और वो पढ़ने के लिए कई नए कोर्स के ऑप्शन हासिल कर सकेंगे.

595वीं बैठक में यूनिवर्सिटी की मंजूरी

जानकारी के लिए बता दें कि NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने में लगभग 3 साल का समय लगा. इसकी शुरुआत UGC पोर्टल पर किए गए आवेदन से हुई थी. अगस्त 2023 में लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया गया. इसके बाद नवंबर 2025 में  संस्थान ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) जमा की, जिसे UGC की विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी दे दी। आखिरकार 30 जनवरी 2026 को हुई 595वीं बैठक में NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का फैसला ले लिया गया.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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