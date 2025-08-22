छात्रों के लिए काम की खबर; UGC ने बढ़ा दी एडमिशन की लास्ट डेट! अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई

UGC: यूजीसी ने जुलाई-अगस्त 2025 शैक्षणिक सत्र के ओडीएल यानी की ओपन डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी है. पढ़ें पूरी खबर..
UGC Extends Last Date of Admission: यूजीसी (UGC) ने जुलाई-अगस्त 2025 शैक्षणिक सत्र (July–August 2025 Academic Session) के लिए ओपन डिस्टेंस और ऑनलाइन (ODL) कोर्सेज में एडमिशन के लिए लास्ट को बढ़ा दिया है. पहले दाखिले के लिए समय सीमा 15 सिंतबर 2025 तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 तक कर दिया है.
UGC has extended the last date of admission for the July–August 2025 academic session for ODL and Online Programmes offered by recognised HEIs.
Students are advised to verify the recognition status of ODL/Online Programmes and institutions on the UGC-DEB… pic.twitter.com/Nx7pRFdUvd
UGC INDIA (ugc_india) August 21, 2025
इन कोर्सों के लिए ऑनलाइन या ODL मोड से नहीं होगी पढ़ाई
इंजीनियरिंग
नर्सिंग
डेंटल
आर्किटेक्चर
एग्रीकल्चर
होटल मैनेजमेंट
मेडिकल
लॉ
फिजियोथेरेपी
ऑक्यूपेशनल थेरेपी
हॉर्टिकल्चर
कैटरिंग टेक्नोलॉजी
अन्य पैरा-मेडिकल विषय
फार्मेसी
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस
विजुअल आर्ट्स और स्पोर्ट्स
एविएशन
कुलिनरी साइंसेज
लास्ट डेट को आगे बढ़ाने के बाद यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एडमिशन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही छात्रों से भी आग्रह किया है कि वे दाखिला लेने से पहले सारी चीजों की जांच पहले कर ले. किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन और ओडीएल प्रोग्राम में दाखिले के लिए पहले यूजीसी वेबसाइट पर सारी जानकारी हासिल कर लें. किसी भी फर्जी वेबसाइट पर भरोसा नहीं करें.
छात्र ध्यान में रखें ये बात
यूजीसी के नियमों के मुताबिक, अब इग्नू समेत किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) या फिर ऑनलाइन (OL) प्रोग्राम में एडमिशन से पहले हर एक स्टूडेंट्स को अपनी एबीसी आईडी (Academic Bank of Credits ID) का इस्तेमाल करके डीईबी-आईडी (DEB-ID) बनाना जरुरी है. इसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरुरत पड़ेगी.
