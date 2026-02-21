UGC ने 32 Universities को घोषित किया फर्जी, 13 संस्थान सिर्फ दिल्ली में, छात्र तुरंत चेक करें लिस्ट

देश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. University Grants Commission (UGC) ने साल 2026 में 32 यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया है. इनमें सबसे ज्यादा संस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं. अगर कोई छात्र इन जगहों से पढ़ाई करता है तो उसकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी.

UGC की तरफ से जारी नई लिस्ट में देशभर के 32 ऐसे संस्थानों के नाम सामने आए हैं जो खुद को यूनिवर्सिटी बताते हैं, लेकिन असल में उन्हें कोई मान्यता नहीं मिली है. इन संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी की श्रेणी में रखा गया है. UGC ने साफ कहा है कि ये संस्थान किसी भी तरह की डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं. ऐसे में छात्रों को एडमिशन लेने से पहले सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है.

दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी

इस लिस्ट में सबसे ज्यादा 13 संस्थान दिल्ली के हैं. इनमें कई नाम ऐसे हैं जो दिखने में बड़े और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन असल में ये मान्यता प्राप्त नहीं हैं. जैसे आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, वॉकेशनल यूनिवर्सिटी और ADR सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी जैसे कई संस्थान शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, माउंटेन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन जैसे नाम भी इस सूची में हैं.

उत्तर प्रदेश के 4 संस्थान भी शामिल

उत्तर प्रदेश से भी 4 संस्थानों को फर्जी घोषित किया गया है. इनमें गांधी हिंदी विद्यापीठ (प्रयाग), महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी (नोएडा), नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी (अलीगढ़) और भारतीय शिक्षा परिषद (लखनऊ) शामिल हैं.

दूसरे राज्यों की स्थिति

महाराष्ट्र से 2 संस्थान जैसे राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी (नागपुर) और नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ (सोलापुर) इस लिस्ट में हैं. पश्चिम बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च को भी फर्जी बताया गया है. आंध्र प्रदेश में क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट यूनिवर्सिटी और बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया शामिल हैं.

वहीं कर्नाटक में सर्व भारतीय शिक्षा पीठ और ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी को इस सूची में रखा गया है. पुडुचेरी से श्री बोधि एकेडमी और उषा लात्चुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का नाम सामने आया है. इसके अलावा केरल, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश से भी एक-एक संस्थान इस लिस्ट में शामिल हैं.

क्यों जरूरी है सावधान रहना

UGC ने साफ चेतावनी दी है कि ये संस्थान किसी भी तरह की डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं. अगर कोई छात्र यहां से पढ़ाई करता है तो उसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं होगा. इसलिए एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की मान्यता जरूर जांच लें ताकि बाद में पछताना न पड़े.

क्या करें छात्र

छात्रों को चाहिए कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले उसकी जानकारी UGC की वेबसाइट या आधिकारिक स्रोत से जरूर जांच लें. थोड़ी सी सावधानी उन्हें बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें: DTE Karnataka C25 Diploma Result 2026 जारी, छात्र ऑनलाइन ऐसे देख सकते हैं रिजल्ट