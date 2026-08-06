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UGC Fake University List 2026: देशभर में 32 फर्जी यूनिवर्सिटी का खुलासा! एडमिशन से पहले छात्र देख लें पूरी लिस्ट

UGC Fake University List 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की फरवरी 2026 की लिस्ट के अनुसार 32 फर्जी यूनिवर्सिटी का खुलासा हुआ है जिसे लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है. आइए जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स फर्जी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पहचान कर सकते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Aug 06, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:21 AM IST
UGC Fake University List 2026: देशभर में 32 फर्जी यूनिवर्सिटी का खुलासा! एडमिशन से पहले छात्र देख लें पूरी लिस्ट
Image Credit: UGC Fake University List

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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