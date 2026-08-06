/UGC Fake University List 2026: देशभर में 32 फर्जी यूनिवर्सिटी का खुलासा! एडमिशन से पहले छात्र देख लें पूरी लिस्ट

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कई तरह से कार्रवाई की है. 32 फर्जी संस्थानों को स्पष्टीकरण, अनुपालन, कारण बताओ और चेतावनी नोटिस जारी किए गए है. इसके अलावा फर्जी कॉलेज को लेकर स्टूडेंट्स और अभिभावकों को अलर्ट करने के लिहाज से UGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया. इतना ही नहीं, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वो इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करें. जिन 32 फर्जी यूनिवर्सिटी की पहचान हुई है उनके खिलाफ UGC अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी.