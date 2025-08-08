Independence Day को लेकर UGC ने की खास अपील, कॉलेज और स्टूडेंट्स को दी ये अहम जिम्मेदारी
Advertisement
trendingNow12872349
Hindi Newsशिक्षा

Independence Day को लेकर UGC ने की खास अपील, कॉलेज और स्टूडेंट्स को दी ये अहम जिम्मेदारी

Har Ghar Tiranga Campaign: UGC ने सभी हाईयर शिक्षण संस्थानों से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के खास अपील की है.

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day को लेकर UGC ने की खास अपील, कॉलेज और स्टूडेंट्स को दी ये अहम जिम्मेदारी

Independence Day: पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस 2025 को लेकर काफी धूम देखने को मिल रही है. हर तरफ तिरंगे तो रंग-बिरंगी मिठाईयों में दुकानें सज चुकी हैं. हर तरफ लोग देश के इस सबसे खास पर्व को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं. इस बीच यूजीसी (University Grants Commission) ने भी हाईयर एजुकेशन इंस्टिट्यूट और कॉलेज के छात्रों से खास अपील की है. 

हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा
यूजीसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है. लेटर में लिखा कि यह अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें छात्रों, टीचर और कर्मचारियों को अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराना और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके हैश टैग हर घर तिरंगा (#HarGharTiranga) के साथ पोस्ट करना है.  

18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

यूजीसी ने दिया सुझाव
UGC ने लेटर में आगे लिखा कि इस अभियान से युवाओं में राष्ट्रीय प्रतीकों और नेशनल त्योहार के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना और गहरी होगी. लेटर में कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को इस खास दिन पर सांस्कृतिक गतिविधियों, तिरंगा यात्रा, वर्कशॉप और निबंध प्रतियोगिता आदि जैसे आयोजन करने का भी सुझाव दिया.

नियमों का सख्ती से हो पालन
हालांकि, यूजीसी ने ये साफ किया है इस खास पर्व पर ये ध्यान रखें तिरंगा फहराते समय झंडा संहिता 2002 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा यानी कि झंडा कहीं फेका हुआ या ध्वज का किसी भी तरह से अपमान ना हो. इसके साथ ही छात्रों को झंडे के महत्व और उसके ऐतिहासिक चीजों के बार में जानकारी देना भी इस अभियान का एक हिस्सा होगा.

Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

हर घर तिरंगा अभियान
वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर घर तिरंगा अभियान सरकार द्वारा शुरू एक मुहिम है. इसके तहत लोगों से अपील की जाती है कि वो इस खास पर्व के दिन या उससे कुछ दिन पहले से अपने आस-पास या घरों में तिरंगा लगाए और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाकी लोगों को भी इस अभियान के लिए जागरुक करें. 

About the Author
author img
मुस्कान चौरसिया

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

Independence DayUGC

Trending news

टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
;