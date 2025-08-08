Independence Day को लेकर UGC ने की खास अपील, कॉलेज और स्टूडेंट्स को दी ये अहम जिम्मेदारी

Independence Day: पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस 2025 को लेकर काफी धूम देखने को मिल रही है. हर तरफ तिरंगे तो रंग-बिरंगी मिठाईयों में दुकानें सज चुकी हैं. हर तरफ लोग देश के इस सबसे खास पर्व को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं. इस बीच यूजीसी (University Grants Commission) ने भी हाईयर एजुकेशन इंस्टिट्यूट और कॉलेज के छात्रों से खास अपील की है.

UGC Updates UGC urges Higher Education Institutions to actively promote the Har Ghar Tiranga Campaign 2025 from 2nd to 15th August 2025, encouraging students and faculty to hoist the Tiranga and celebrate the spirit of independence. Read the UGC Letter:… pic.twitter.com/YDT8itaDAL — UGC INDIA (ugc_india) August 8, 2025

हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा

यूजीसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है. लेटर में लिखा कि यह अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें छात्रों, टीचर और कर्मचारियों को अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराना और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके हैश टैग हर घर तिरंगा (#HarGharTiranga) के साथ पोस्ट करना है.

18 से 25 साल के युवाओं के लिए इंडियन नेवी में नौकरी का मौका, 63000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

यूजीसी ने दिया सुझाव

UGC ने लेटर में आगे लिखा कि इस अभियान से युवाओं में राष्ट्रीय प्रतीकों और नेशनल त्योहार के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना और गहरी होगी. लेटर में कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को इस खास दिन पर सांस्कृतिक गतिविधियों, तिरंगा यात्रा, वर्कशॉप और निबंध प्रतियोगिता आदि जैसे आयोजन करने का भी सुझाव दिया.

नियमों का सख्ती से हो पालन

हालांकि, यूजीसी ने ये साफ किया है इस खास पर्व पर ये ध्यान रखें तिरंगा फहराते समय झंडा संहिता 2002 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा यानी कि झंडा कहीं फेका हुआ या ध्वज का किसी भी तरह से अपमान ना हो. इसके साथ ही छात्रों को झंडे के महत्व और उसके ऐतिहासिक चीजों के बार में जानकारी देना भी इस अभियान का एक हिस्सा होगा.

Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

हर घर तिरंगा अभियान

वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर घर तिरंगा अभियान सरकार द्वारा शुरू एक मुहिम है. इसके तहत लोगों से अपील की जाती है कि वो इस खास पर्व के दिन या उससे कुछ दिन पहले से अपने आस-पास या घरों में तिरंगा लगाए और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाकी लोगों को भी इस अभियान के लिए जागरुक करें.