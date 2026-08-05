/PhD Admission 2026: UGC-NET रिजल्ट में देरी से बढ़ी छात्रों की चिंता, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही बचा ऑप्शन?

UGC NET Answer Key and Result 2026 Delay: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से पीएचडी दाखिले के लिए यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा (NET) को जरूरी कर दिया गया जिसके बाद लाखों छात्र और छात्रों के लिए समस्या खड़ी हो गई है. एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे है. परीक्षा समाप्त हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं किया गया है और न इसे लेकर कोई जानकारी दी गई है. ऐसे में रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है. यूजीसी-नेट परीक्षा के रिजल्ट में देरी होने के कारण छात्रों के बीच चिंता का माहौल है.