/PhD Admission 2026: UGC-NET रिजल्ट में देरी से बढ़ी छात्रों की चिंता, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही बचा ऑप्शन?

UGC NET Answer Key and Result 2026 Delay: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से पीएचडी दाखिले के लिए यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा (NET) को जरूरी कर दिया गया जिसके बाद लाखों छात्र और छात्रों के लिए समस्या खड़ी हो गई है. एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे है. परीक्षा समाप्त हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं किया गया है और न इसे लेकर कोई जानकारी दी गई है. ऐसे में रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है. यूजीसी-नेट परीक्षा के रिजल्ट में देरी होने के कारण छात्रों के बीच चिंता का माहौल है.
यूजीसी-NET जून 2026 परीक्षा के रिजल्ट में हो रही देरी सिर्फ इंतजार का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया पर भी दिखाई देने लगा है. कई केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में एडमिशन का शैक्षणिक कैलेंडर आगे बढ़ रहा है, जबकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अभी भी इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में छात्रों के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि अगर रिजल्ट में और ज्यादा दिनों की देरी हुई तो क्या उन्हें सरकारी विश्वविद्यालयों की जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चुनना पड़ेगा?
It's been almost a month since UGC NET exam have ended, yet no official answer key niether any statement regarding it.
Why NTA,UGC is silent? @NTA_Exams @EduMinOfIndia
Release answer key ASAP. #NTA #Answerkey #UGC #UGCNET #NET pic.twitter.com/fgsq4xq4Kf
— Shashank singh (@Shashan7318) August 4, 2026
हर साल जुलाई से अगस्त के महीने के दौरान कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. कुछ संस्थानों की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कई विश्वविद्यालयों द्वारा ये स्पष्ट किया जा चुका है कि एडमिशन प्रक्रिया उनके अपने नियमों के मुताबिक चलेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां पर UGC-NET स्कोर की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में रिजल्ट का देरी से आना एडमिशन कैलेंडर पर असर डाल सकता है. स्टूडेंट्स किस कॉलेज में एडमिशन लें या क्या करें? ये सवाल उन्हें तंग कर रहा है.
शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगर समय पर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो स्टूडेंट्स अपना एक साल बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और सरकारी विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया के लिए UGC-NET रिजल्ट जारी न होने जैसी स्थिति पर छात्रों द्वारा प्राइवेट विश्वविद्यालयों का भी रुख किया जा सकता है. हालांकि, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का चयन करना हर छात्र के लिए आसान ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां से पढ़ना कई मामलों में सरकारी संस्थानों की तुलना में अधिक खर्चिला है. मगर जिन छात्रों के लिए एक साल तक का इंतजार करना मुश्किल होगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं.
अभी तक यूजीसी-नेट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एनटीए आधिकारिक जानकारी नहीं दी है लेकिन उम्मीद है कि अगस्त के महीने में परिणाम घोषित हो सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो संबंधित विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें. एनटीए की वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट देखते रहे हैं. साथ ही अपना आवेदन नंबर तैयार रखें. ऐसे में रिजल्ट घोषित होने पर फटाफट यूजीसी नेट परिणाम देख सकेंगे.