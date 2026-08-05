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PhD Admission 2026: UGC-NET रिजल्ट में देरी से बढ़ी छात्रों की चिंता, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही बचा ऑप्शन?

UGC NET Answer Key and Result 2026 Delay: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा (NET) खत्म हुए लगभग एक महीना हो चुका है लेकिन अभी तक न तो कोई आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी हुई है और न ही इसे लेकर कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का बयान आया है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:03 PM IST
PhD Admission 2026: UGC-NET रिजल्ट में देरी से बढ़ी छात्रों की चिंता, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही बचा ऑप्शन?
Image Credit: UGC NET Answer Key and Result 2026 Delay

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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