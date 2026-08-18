/UGC NET 2026: आज है आखिरी मौका, बंद हो जाएगा 84 सब्जेक्ट के लिए चैलेंज लिंक; ऐसे दर्ज करें आपत्ति

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की गई यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर की है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) जून 2026 की उत्तर कुंजी के लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करने वालों के लिए आज का दिन लास्ट है. 18 अगस्त 2026 को यूजीसी नेट आपत्ति दर्ज करने की विंडो को बंद कर दिया जाएगा. इसे लेकर पहले ही एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दे दी गई थी. 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच आपत्ति दर्ज करने की विंडो को ओपन रखा गया.