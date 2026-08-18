Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /UGC NET 2026: आज है आखिरी मौका, बंद हो जाएगा 84 सब्जेक्ट के लिए चैलेंज लिंक; ऐसे दर्ज करें आपत्ति

UGC NET 2026: आज है आखिरी मौका, बंद हो जाएगा 84 सब्जेक्ट के लिए चैलेंज लिंक; ऐसे दर्ज करें आपत्ति

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों अगर किसी विषय की उत्तर कुंजी को लेकर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का समय है. इसके बाद 84 विषयों को लेकर आपत्ति दर्ज करने की सुविधा नहीं मिल सकेगी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST
UGC NET 2026: आज है आखिरी मौका, बंद हो जाएगा 84 सब्जेक्ट के लिए चैलेंज लिंक; ऐसे दर्ज करें आपत्ति
Image Credit: UGC NET june 2026 objection submit

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छात्र प्रदर्शन पर SC में बिहार सरकार और दिल्ली पुलिस के दो हलफनामे, किसने क्या कहा?
2
3
4
5