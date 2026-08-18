/UGC NET 2026: आज है आखिरी मौका, बंद हो जाएगा 84 सब्जेक्ट के लिए चैलेंज लिंक; ऐसे दर्ज करें आपत्ति

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की गई यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर की है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) जून 2026 की उत्तर कुंजी के लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करने वालों के लिए आज का दिन लास्ट है. 18 अगस्त 2026 को यूजीसी नेट आपत्ति दर्ज करने की विंडो को बंद कर दिया जाएगा. इसे लेकर पहले ही एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दे दी गई थी. 16 अगस्त से 18 अगस्त के बीच आपत्ति दर्ज करने की विंडो को ओपन रखा गया.
एजेंस की ओर से 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी और उसी के लिए आपत्ति विंडो को खोल रखा है. जानकारी के लिए बता दें कि अभी तीन सब्जेक्ट्स- अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की आंसर की जारी नहीं की गई है. इसके पीछे की वजह उम्मीदवारों की ओर से की गई शिकायतें हैं. इन तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर को लेकर जांच की जा रही है.
इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अगर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जा सकते हैं. यहां पर उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट और हल किए गए प्रश्न पत्र दिखाई देंगे. इन्हें देखने के साथ ही उम्मीदवार UGC NET चुनौती लिंक पर क्लिक कर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.
NTA ने कुल 87 विषयों के लिए यूजीसी नेट 2026 परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन अभी सिर्फ 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर शीट जारी की गई है. इन सब्जेक्ट की आंसर की का पीडीएफ और चैलेंज लिंक जारी किया गया है जिसे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है.
उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद तीन विषयों- अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र को लेकर गड़बड़ी सामने आई है जिसके बाद एजेंसी ने घोषणा की है कि फिर से 9 और 10 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. अन्य 84 विषयों के लिए जारी की गई प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर चुनौती दे सकते हैं जिसके लिए प्रति उत्तर के लिए 200 रुपये का शुल्क लगेगा, अगर चुनौती सही साबित होती है तो पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन गलत होने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा.
आपत्ति दर्ज के बाद अंतिम उत्तर कुंजी को जारी किया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों के लिए 84 विषयों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 9 सितंबर और 10 सितंबर 2026 को होगी. इसके बाद इन सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.