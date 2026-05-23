UGC-NET 2026 वालों के लिए बड़ी राहत! फिर बढ़ी आवेदन की आखिरी तारीख, अब इस दिन तक भरें फॉर्म

अगर आपने अभी तक UGC-NET June 2026 के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने एक बार फिर आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. हजारों छात्र लगातार वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक और सर्वर स्लो होने की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. हालांकि इस बार NTA ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इसके बाद कोई और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आखिरी समय का इंतजार करने की बजाय तुरंत अपना आवेदन पूरा कर लें. साथ ही करेक्शन विंडो की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं.

आखिर कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

NTA की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब उम्मीदवार 24 मई 2026 रात 11:50 बजे तक UGC-NET June 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन की आखिरी तारीख इससे पहले तय की गई थी, लेकिन छात्रों की मांग और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इसे फिर बढ़ाया गया. एजेंसी ने कहा है कि यह अंतिम मौका है और इसके बाद आवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा. इसलिए जो छात्र अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है. देर करने पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से परेशानी बढ़ सकती है.

करेक्शन विंडो कब खुलेगी?

NTA ने आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए Correction Window की तारीख भी घोषित कर दी है. उम्मीदवार 26 मई से 28 मई 2026 तक अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकेंगे. इस दौरान छात्र अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार पाएंगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को एक बार पूरी डिटेल्स जरूर चेक करनी चाहिए ताकि बाद में किसी तरह की समस्या न हो. खासतौर पर नाम, फोटो, सिग्नेचर, विषय और परीक्षा केंद्र जैसी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है क्योंकि छोटी गलती भी आगे परेशानी का कारण बन सकती है.

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NTA ने क्यों जारी किया अलर्ट?

NTA ने छात्रों को साफ चेतावनी दी है कि अब आवेदन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. एजेंसी ने कहा है कि कई छात्र आखिरी दिन फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, जिससे वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाता है और सर्वर स्लो हो सकता है. यही वजह है कि उम्मीदवारों को पहले ही आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है. NTA ने यह भी कहा कि आवेदन करते समय केवल आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें और किसी फर्जी लिंक या सोशल मीडिया अफवाहों से बचें. छात्रों को आवेदन फीस जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है.

क्यों जरूरी है समय पर आवेदन करना?

UGC-NET देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके जरिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन का रास्ता खुलता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में आवेदन की आखिरी तारीख निकल जाने पर उम्मीदवारों को पूरे साल का इंतजार करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र आखिरी समय की भागदौड़ से बचें और जल्द आवेदन कर लें. इससे तकनीकी दिक्कतों और सर्वर क्रैश जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है.