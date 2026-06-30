UGC NET 2026 की परीक्षा का आज आखिरी दिन, अब आगे क्या? जानें Answer Key और Result की संभावित तारीखें

UGC NET June 2026 Exam: इस साल यूजीसी एनईटी जून परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून 2026 तक किया गया. कुल 87 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में ये परीक्षा आयोजित की गई थी. इस साल इस यूजीसी नेट परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है. एग्जाम में कुल कितने उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, उसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी.