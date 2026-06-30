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UGC NET 2026 की परीक्षा का आज आखिरी दिन, अब आगे क्या? जानें Answer Key और Result की संभावित तारीखें

UGC NET June 2026 Exam: आज यानी 30 जून 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) परीक्षा का आखिरी दिन है. इसके बाद उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की, ऑब्जेक्शन विंडो, फाइनल आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार रहेगा, आइए सभी की संभावित तारीखें जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 30, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:56 AM IST
UGC NET 2026 की परीक्षा का आज आखिरी दिन, अब आगे क्या? जानें Answer Key और Result की संभावित तारीखें
Image Credit: UGC NET June 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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