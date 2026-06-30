UGC NET 2026 की परीक्षा का आज आखिरी दिन, अब आगे क्या? जानें Answer Key और Result की संभावित तारीखें

UGC NET June 2026 Exam: इस साल यूजीसी एनईटी जून परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून 2026 तक किया गया. कुल 87 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में ये परीक्षा आयोजित की गई थी. इस साल इस यूजीसी नेट परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है. एग्जाम में कुल कितने उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, उसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी.
30 जून 2026 को यूजीसी एनईटी जून परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक रहेगी. परीक्षा के समाप्त होने के बाद सभी स्टूडेंट्स की नजर रिस्पॉन्स शीट, प्रोविजनल आंसर-की, फाइनल आंसर की और रिजल्ट पर रहेगी.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के पिछले ट्रेंड्स को देखें तो परीक्षा खत्म होने के बाद की पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह रहेगी कि पहले प्रोविजनल आंसर-की, ऑब्जेक्शन विंडो, फाइनल आंसर-की और फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा. आइए इन सभी की संभावित तारीख बताते हैं.
यूजीसी एनईटी जून परीक्षा समाप्त होने के 10 से 15 दिनों के अंदर NTA अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट (ओएमआर/कंप्यूटर रिस्पॉन्स) जारी कर देता है. उम्मीद है कि जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह यानी 10 से 15 जुलाई के बीच प्रोविजनल आंसर-की जारी की जा सकती है.
ऑब्जेक्शन विंडो:- प्रोविजनल आंसर-की जारी करने के साथ ही 2 से 3 दिनों का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए मिलेगा. ऑब्जेक्शन विंडो खुलने तक उम्मीदवार प्रति प्रश्न एक निश्चित शुल्क देकर गलत उत्तरों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
प्रोविजनल आंसर-की और ऑब्जेक्शन विंडो बंद कर देने के बाद अगली प्रक्रिया आंसर की को जारी करने की रहेगी. इस फाइनल आंसर की में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा. आपत्ति दर्ज करने की सुविधा प्रोविजनल आंसर-की के दौरान ही मिलती है. उम्मीदवारों से मिली आपत्तियों की जांच एक्सपर्ट्स की टीम करती है जिसके बाद फाइनल आंसर की जारी होती है. जुलाई के आखिरी तक फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूजीसी एनईटी जून परीक्षा की फाइनल आंसर-की के आधार पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड जारी किया जाता है. यूजीसी NET जून 2026 का फाइनल रिजल्ट एटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. उम्मीद है कि अगस्त 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में यूजीसी नेट जून परीक्षा रिजल्ट 2026 की घोषणा की जा सकती है.