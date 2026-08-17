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UGC-NET 2026: फिर से होगी इन 3 विषयों की परीक्षा, प्रश्न पत्रों में भारी गड़बड़ियों के बाद NTA का बड़ा फैसला; जारी किया शेड्यूल

NTA on UGC-NET 2026: UGC-NET 2026: UGC-NET की इस साल जून में हुई परीक्षा के 3 विषयों के एग्जाम फिर से होंगे. प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियां मिलने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह एलान किया है. इस पुन-परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 02:49 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:12 AM IST
UGC-NET 2026: फिर से होगी इन 3 विषयों की परीक्षा, प्रश्न पत्रों में भारी गड़बड़ियों के बाद NTA का बड़ा फैसला; जारी किया शेड्यूल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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