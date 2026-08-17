/UGC-NET 2026: फिर से होगी इन 3 विषयों की परीक्षा, प्रश्न पत्रों में भारी गड़बड़ियों के बाद NTA का बड़ा फैसला; जारी किया शेड्यूल

समिति ने अपनी पड़ताल में व्याकरण की गलतियां, लिंग और वचन से जुड़ी खामियों, विराम चिह्नों की गड़बड़ियों और स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर-मानक शब्दों के इस्तेमाल का पता लगाया. यह भी जांच में आया कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए कई सवालों को इस बार दोबारा दोहराया गया था. इसके बाद समिति ने इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने की अनुशंसा कर दी. जिसे मानते हुए एनटीए ने फिर से परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है.