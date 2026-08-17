/UGC-NET 2026: फिर से होगी इन 3 विषयों की परीक्षा, प्रश्न पत्रों में भारी गड़बड़ियों के बाद NTA का बड़ा फैसला; जारी किया शेड्यूल

UGC-NET 2026 Re-Examination Schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जून में करवाई गई UGC-NET परीक्षा के तीन विषयों के पेपर को दोबारा करवाने का फैसला किया है. इन पेपर्स के प्रश्न पत्रों में कई गंभीर कमियों और गड़बड़ियों का पता चला था. जिसके बाद इनकी परीक्षा दोबारा कराने का एलान किया गया है. जिन विषयों की दोबारा परीक्षा होगी, उनके नाम अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र) हैं. NTA ने एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बारे में घोषणा की.
NTA के अनुसार, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपरों से संबंधित कई शिकायतें मिलने के बाद मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी जांच में तथ्यों, टाइपिंग और अनुवाद से जुड़ी कई गंभीर त्रुटियां पाईं. जांच में पता चला कि कई प्रमुख विद्वानों के नामों की स्पेलिंग गलत थी. पुस्तकों के शीर्षक में गड़बड़ी थी. सवालों के मुख्य भाग में भीखामियां पाई गईं.
UGC-NET June 2026 | Important Notice
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c
— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026
समिति ने अपनी पड़ताल में व्याकरण की गलतियां, लिंग और वचन से जुड़ी खामियों, विराम चिह्नों की गड़बड़ियों और स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर-मानक शब्दों के इस्तेमाल का पता लगाया. यह भी जांच में आया कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए कई सवालों को इस बार दोबारा दोहराया गया था. इसके बाद समिति ने इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने की अनुशंसा कर दी. जिसे मानते हुए एनटीए ने फिर से परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है.
NTA के नए परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, UGC-NET 2026 की पुनः परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी. पहले दिन यानी 9 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक इंग्लिश सब्जेक की परीक्षा होगी. उसी दिन शाम 3 से 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित होगी. अगले दिन 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा ली जाएगी.
NTA ने स्पष्ट किया कि UGC-NET 2026 की पुनः परीक्षा के लिए दोबारा से कोई शुल्क नहीं देना होगा. इस परीक्षा के लिए शहर, परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी. एजेंसी ने कहा कि 84 विषयों के परिणाम तय शेड्यूल के अनुसार ही जारी होंगे और उन पर 3 विषयों की पुनः परीक्षा का कोई असर नहीं पड़ेगा.
एजेंसी ने अपनी पोस्ट में कहा कि इन 84 विषयों के उम्मीदवारों के लिए JRF सीटों के आवंटन, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश के लिए ई-सर्टिफिकेट जारी करने में भी कोई देरी नहीं होगी. NTA ने सलाह दी कि सभी उम्मीदवार पुनः परीक्षा, परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें.
बताते चलें कि NTA ने 22 से 30 जून 2026 के बीच 87 विषयों के लिए UGC-NET जून 2026 परीक्षा आयोजित की थी. यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जाती है. अब इनमें से 84 विषयों का रिजल्ट जारी होगा. जबकि 3 विषयों के नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे.