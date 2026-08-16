UGC NET Answer Key 2026: 18 अगस्त तक दर्ज करें आपत्ति, ₹200 लगेगी फीस; जानें पूरा प्रोसेस

यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी हो गई है. एनटीए ने उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है. जिन अभ्यर्थियों को किसी उत्तर में गलती लगती है, वे 18 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं.
हर प्रश्न पर आपत्ति के लिए ₹200 नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी.
एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी को छोड़कर बाकी विषयों की प्रोविजनल आंसर-की जारी की है. इन तीन विषयों के प्रश्नपत्रों को लेकर मिली शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इन विषयों को लेकर अलग नोटिस जारी किया जाएगा.
उम्मीदवार 16 अगस्त से 18 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो बंद हो जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को आखिरी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए.
हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ₹200 नॉन-रिफंडेबल फीस निर्धारित है. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से किया जा सकता है.
सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
Challenge of Provisional Answer Keys for UGC-NET June 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें.
स्क्रीन पर दिखाई दे रही आंसर-की और अपने उत्तरों को ध्यान से चेक करें.
जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, उसे चुनें.
आपत्ति के समर्थन में जरूरी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराएं.
₹200 प्रति प्रश्न की फीस जमा करें.
ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें.
उम्मीदवार केवल उन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति करें जिनके उत्तर को लेकर उनके पास ठोस आधार हो. यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर चुनौती दी जा रही है तो संबंधित विषय की मान्य किताब, रिसर्च या आधिकारिक स्रोत के आधार पर अपना दावा मजबूत करना बेहतर रहेगा.
ऑब्जेक्शन विंडो बंद होने के बाद एनटीए उम्मीदवारों की चुनौतियों की समीक्षा करेगा. विशेषज्ञों की समिति द्वारा आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी. इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर आगे परिणाम तैयार किया जाएगा.