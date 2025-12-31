UGC NET दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

UGC NET Admit Card Download Process: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. इसके बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं हो सकेगा. इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा की तारीख से पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें या उसका प्रिंट आउट निकालकर रख लें. 31 दिसंबर और 2 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए पहले ही एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. वहीं, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर UGC NET Admit Card उपलब्ध है, आइए इसे डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी

परीक्षा देने के लिए जरूरी है कि अपने साथ सभी अभ्यर्थी हॉल टिकट को जरूर लेकर जाएं. हॉल टिकट को साथ ले जाने के अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके. किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं होगा अगर वो साथ में पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लेकर न जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2025 का नोटिफिकेशन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा. लॉगिन हो जाने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. यहां से इसे आप डाउनलोड व प्रिंट आउट कर सकते हैं.

कब जारी होगी नीट यूजी दिसंबर परीक्षा की आंसर-की?

यूजीसी नेट एग्जाम पूरी तरह से हो जाने के बाद प्रोविजनल आंसर-की को जारी किया जाएगा. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से प्रश्न और उसके उत्तरों का मिलान कर सकेंगे. ऐसे में अगर किसी उत्तर से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो वो उत्तर पर ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा. परीक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- B.Pharma और D.Pharma में से कौन सा बेहतर? जानें कोर्स से लेकर करियर तक सब कुछ