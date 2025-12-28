UGC NET Admit Card 2025 OUT: यूजीसी नेट दिसंबर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में डाउनलोड करें हॉल टिकट

UGC NET December 2025 Admit Card Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 28 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और हॉल टिकट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

एनटीए की ओर से यूजीसी नेट की दिसंबर सेशन का परीक्षा 31 दिसंबर, 2025 से 07 जनवरी, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03 से शाम 06 बजे तक आयोजित की जाएगी. जानकारी के लिए बता दें, एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप बीते 21 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिया है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Admit Card for UGC-NET December 2025 (Scheduled to be held on 31st Dec 2025)' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

UGC NET दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

