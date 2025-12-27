UGC NET Admit Card 2025: किसी भी पल जारी होगा यूजीसी नेट दिसंबर सेशन का एडमिट कार्ड, ऐसे ugcnet.nta.ac.in से करें डाउनलोड

UGC NET December 2025 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा अब किसी भी वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) 2025 दिसंबर सेशन का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जारी किया जाएगा. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और हॉल टिकट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. वे ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

कब होगी परीक्षा?

एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 2025 से 07 जनवरी, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03 से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, एनटीए ने यूजीसी नेट 2025 दिसंबर सेशन के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप बीते 21 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिया है. इसी के साथ एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके आपको केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

