UGC NET December 2025: एनटीए ने जारी की अहम एडवाइजरी, रजिस्ट्रेशन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

UGC NET December 2025 Advisory: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म भरने से पहले एनटीए द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें. एजेंसी ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट अपने आधार कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) से जुड़ी जानकारी ध्यान से जांच लें ताकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो.

एनटीए एडवाइजरी

एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर कहा रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार पहले ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और यूडीआईडी कार्ड की जांच कर लें कि वो सही और अपडेट है या नहीं. जिसमें- आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, घर का पता और पिता का नाम शामिल है. इसी के साथ ही दिव्यांग उम्मीदवार अपने यूआईडी कार्ड की जांच कर लें कि वो वैध है या नहीं.

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

ऐसे करें आवेदन

यूजीसी नेट दिसंबर के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें करें.

इसके बाद एक और नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ऑफिशियल एडवाइजरी लिंक

इस दिन तक खुले रहेंगे सुधार विंडो

जिन उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करते समय कुछ गलती हो जाती है, उनके लिए 10 से 12 नवंबर, 2025 तक सुधार विंडो खुला रहेगा, जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स फॉर्म में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे. वहीं, परीक्षा हॉल, एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख से जुड़ी डिटेल शेड्यूल एनटीए द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

