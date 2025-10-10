Advertisement
trendingNow12956507
Hindi Newsशिक्षा

UGC NET December 2025: एनटीए ने जारी की अहम एडवाइजरी, रजिस्ट्रेशन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

UGC NET December 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी किया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UGC NET December 2025: एनटीए ने जारी की अहम एडवाइजरी, रजिस्ट्रेशन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

UGC NET December 2025 Advisory: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म भरने से पहले एनटीए द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें. एजेंसी ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट अपने आधार कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) से जुड़ी जानकारी ध्यान से जांच लें ताकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो. 

एनटीए एडवाइजरी
एनटीए ने एडवाइजरी जारी कर कहा रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार पहले ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और यूडीआईडी कार्ड की जांच कर लें कि वो सही और अपडेट है या नहीं. जिसमें- आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, घर का पता और पिता का नाम शामिल है. इसी के साथ ही दिव्यांग उम्मीदवार अपने यूआईडी कार्ड की जांच कर लें कि वो वैध है या नहीं. 

रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख
यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: UGC NET 2025 Registration: स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से करें आवेदन

ऐसे करें आवेदन
यूजीसी नेट दिसंबर के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद 'New Registration' लिंक पर क्लिक करें करें. 

  • इसके बाद एक और नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ऑफिशियल एडवाइजरी लिंक 

इस दिन तक खुले रहेंगे सुधार विंडो
जिन उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करते समय कुछ गलती हो जाती है, उनके लिए 10 से 12 नवंबर, 2025 तक सुधार विंडो खुला रहेगा, जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स फॉर्म में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे. वहीं, परीक्षा हॉल, एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख से जुड़ी डिटेल शेड्यूल एनटीए द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: IPPB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UGC NET December 2025UGC NET December 2025 Advisory

Trending news

दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल