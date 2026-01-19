UGC NET दिसंबर 2025 रिजल्ट का इंतजार खत्म! NTA जल्द करेगा फाइनल आंसर-की, ugcnet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक

UGC NET December Result, Final Answer Key 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल थे और फाइनल आंसर-की के साथ रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हैं. दरअसल, एनटीए की ओर से जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी जारी किया जाएगा. ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट और फाइनल आंसर-की अपलोड होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एनटीए की ओर से यूजीसी एनईटी दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 02, 03, 05, 06 और 7 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक चली थी.

ये भी पढ़ें: ICAI CA Inter Exam 2026: इंटरमीडिएट ऑडिटिंग और एथिक्स एग्जाम की तारीख में बड़ा बदलाव, जानिए परीक्षा की नई डेट

Add Zee News as a Preferred Source

इन दिन जारी हुई आंसर-की

एग्जाम के बाद एनटीए ने 14 जनवरी, 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दिया. वहीं, अनंतिम उत्तर कुंजी से यदि कोई उम्मीदवार संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए ऑबजेक्शन विंडो आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर 17 जनवरी, 2026 तक रात 11.50 बजे तक खुले थे. जानकारी के लिए बता दें, UGC NET दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 07 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुए थे और आवेदन की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2025 के रात 11:50 बजे तक निर्धारित थी. हालांकि, जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी, उनके लिए फॉर्म करेक्शन विंडो 10 से 12 नवंबर, 2025 तक खुली थी.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-

UGC NET दिसंबर 2025 रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर चेक कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: NABARD Recruitment 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए खुशखबरी, नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट के 162 पदों पर निकली वैकेंसी, फटाफट करें आवेदन