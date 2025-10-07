Advertisement
UGC NET 2025 Registration: स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से करें आवेदन

UGC NET December 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है, योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:47 PM IST
UGC NET 2025 Registration: स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन, इस लिंक से करें आवेदन

UGC NET December 2025 Registration Begin: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव कर दिया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अप्लाई करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. 

आवेदन शुल्क
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा, जो वर्ग अनुसार निर्धारित इस प्रकार है- 

  • जनरल - 1,150 रुपये

  • OBC-(NCL)/EWS - 600 रुपये

  • SC/ST/PwD/PwBD/ तीसरा लिंग - 325 रुपये

UGC NET दिसंबर 2025 के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'UGC NET December 2025 Registration' लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद जानकारियों को चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

परीक्षा पैटर्न
यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दो पेपर की परीक्षा देने होगी. पहले पेपर में 100 अंकों के 50 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे और दूसरे पेपर में 200 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे. दोनों पेपर की टाइम लिमिट 3 घंटे की होगी. वहीं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी.

जानकारी के लिए बता दें, यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसका आयोजन एनटीए द्वारा किया जाता है. यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित की जाती है. वहीं, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, वो अप्लाई करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर से चेक कर लें. 

इंफॉर्मेशन बुलेटिन लिंक 

